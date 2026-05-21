Пассажиров популярного рейса ждет сюрприз: Emirates обновила суперсамолет

Пассажиров популярного рейса ждет сюрприз: Emirates обновила суперсамолет

Дата публикации 21 мая 2026 20:30
Emirates потратит 5 миллиардов долларов на новые салоны самолетов
В салоне самолета Emirates. Фото: Simple Flying, Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпания Emirates впервые показала обновленный двухэтажный гигант Airbus A380 с новым салоном премиум-эконом-класса. Самолет ранее вмещал рекордное количество пассажиров, но теперь его вместимость урезали ради большего комфорта пассажиров. Модернизация является частью масштабной программы переоборудования старого флота, на которую авиаперевозчик собирается потратить несколько миллиардов долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Новые кресла вместо бюджетных мест

Переделанный лайнер уже совершил свой первый коммерческий рейс в английский Бирмингем.

Перевозчик решил полностью перекроить верхнюю палубу самолета и убрал 120 обычных кресел эконом-класса. Вместо них там установили 56 премиальных сидений в конфигурации 2-3-3 и еще добавили несколько мест для бизнес-класса.

Общая вместимость самолета упала на 7,8%, но менеджмент рассчитывает получить гораздо большую выручку от продажи дорогих билетов.

Новый салон самолета. Фото: Emirates

Гигантские инвестиции в старые самолеты

Ремонт самолета длился несколько месяцев из-за сложности работ. Но это лишь первый самолет из большой серии, которые хотят переделать в ближайшее время.

Emirates намерена вложить 5 миллиардов долларов в обновление интерьеров, чтобы продлить срок эксплуатации своих существующих воздушных судов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть авиакомпаний позволяет пассажирам оплачивать полеты частями. Клиенты могут самостоятельно выбрать количество ежемесячных платежей. Кроме того, пассажиры даже могут покупать билеты по схеме "покупай сейчас, плати позже".

Также Новини.LIVE писали, что балтийская авиакомпания Airbaltic внедрила новый, более дешевый, билетный тариф Economy Mini. Компания из Латвии пошла на такой шаг из-за большой конкуренции с лоукостерами вроде Ryanair и Wizz Air.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
