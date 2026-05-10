Головна Транспорт Одна сумка та Starlink: Airbaltic запроваджує новий тариф для подорожей

Дата публікації: 10 травня 2026 15:16
Airbaltic вводить новий бюджетний тариф через конкуренцію з лоукостерами
Літак авіакомпанії Airbaltic. Фото: Airbaltic

Латвійська авіакомпанія Airbaltic впровадила новий квитковий тариф. Тепер пасажири перевізника зможуть літати з однією сумкою в ручній поклажі. Компанія пішла на такий крок через конкуренцію з лоукостерами на кшталт Ryanair та Wizz Air.

Жорсткі ліміти для пасажирів

Раніше найбюджетніша програма авіакомпанії Airbaltic, що має назву Economy Basic. включала як особисту сумку, так і маленьку валізку. На борт можна було взяти дві одиниці ручної поклажі, але якщо їхня загальна вага не перевищує 8 кг. Цей тариф також зберігся. 

За умовами нового тарифу Economy Mini пасажирам дозволено брати на борт лише одну сумку вагою не більше 8 кг, габарити якої не повинні перевищувати 40 сантиметрів завдовжки, 30 сантиметрів завширшки та 15 сантиметрів заввишки.

Starlink на борту

Мандрівникам, які вибрали тариф, пропонують можливість зареєструватися на рейс онлайн за 2 дні до вильоту, а також скористатися інтернетом Starlink під час польоту.

Водночас, квиток Economy Mini не підлягає поверненню.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економ-класу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками.

Також Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток може здорожчати втричі. Зокрема, вже в аеропорту пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат, варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній.

авіарейси авіаквитки пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
