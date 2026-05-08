Пасажири Укрзалізниці скаржаться на клопів у вагонах: що відповів перевізник

Пасажири скаржаться на укуси комах в поїзді.

У пасажирів Укрзалізниці останнім часом дедалі частіше з’являються скарги на укуси комах у вагонах. Одна з пасажирок написала у Threads, що після поїздки потягом Одеса — Дніпро лікує сильну алергію вже понад тиждень, бо її покусали клопи. В Укрзалізниці відповіли на скаргу та пояснили, як саме проводиться санітарна обробка вагонів.

Пасажирка заявила про укуси після поїздки

Жінка каже, що їхала 25 квітня потягом №054 Одеса — Дніпро. Уже після поїздки помітила численні укуси клопів на тілі. За її словами, це сталося у вагоні №12.

Пасажирка написала, що лікування триває вже десятий день. Була сильна алергічна реакція, набряки та везикули. Авторка допису також уточнила, що працює медиком, тому ситуацію назвала антисанітарією та загрозою для пасажирів.

Пізніше вона окремо додала, що до Укрзалізниці зверталася ще на другий чи третій день після поїздки — через пошту та застосунок. Але відповіді тоді не отримала.

Також пасажирка вимагала прибрати вагон з рейсів, провести дезінфекцію і після цього надати звіт про обробку.

Відповідь Укрзалізниці

В Укрзалізниці вибачилися перед пасажиркою за ситуацію, хоча й зауважили, що з моменту поїздки минуло вже десять днів, а за цей час вагон пройшов ще кілька рейсів, а також планове прибирання та санітарне обслуговування.

Перевізник попросив пасажирку надати фото квитка, щоб перевірити інформацію саме щодо цього вагона. Там також заявили, що після перевірки вагон можуть направити на додаткову обробку, якщо це буде потрібно.

Як дезінфікують матраци та подушки в поїздах УЗ

Під дописом почали з’являтися й інші коментарі зі схожими скаргами. Одна з пасажирок написала, що її теж неодноразово кусали під час поїздок та поцікавилася, чи проходять у вагонах обробку матраци та подушки.

В Укрзалізниці відповіли, що весь інвентар регулярно проходить санітарну обробку відповідно до встановлених норм. Представник компанії запевнив, що матраци, подушки та ковдри дезінфікують спеціальними засобами, а постіль перуть і термічно обробляють у пральних комплексах.

Окремо Укрзалізниця закликала пасажирів одразу повідомляти провідників про подібні проблеми у вагоні або звертатися до перевізника із номером потяга та вагона, щоб перевірку могли провести оперативніше.

