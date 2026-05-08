Пассажиры Укрзализныци жалуются на клопов в вагонах: что ответил перевозчик

Пассажиры жалуются на укусы насекомых в поезде. Фото: УЗ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У пассажиров Укрзализныци в последнее время все чаще появляются жалобы на укусы насекомых в вагонах. Одна из пассажирок написала в Threads, что после поездки поездом Одесса — Днепр лечит сильную аллергию уже больше недели, потому что ее покусали клопы. В Укрзализныце ответили на жалобу и объяснили, как именно проводится санитарная обработка вагонов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Пассажирка заявила об укусах после поездки

Женщина говорит, что ехала 25 апреля поездом №054 Одесса — Днепр. Уже после поездки заметила многочисленные укусы клопов на теле. По ее словам, это произошло в вагоне №12.

Жалобы на укусы насекомых в поезде УЗ. Фото: скриншот Threads

Пассажирка написала, что лечение продолжается уже десятый день. Была сильная аллергическая реакция, отеки и везикулы. Автор сообщения также уточнила, что работает медиком, поэтому ситуацию назвала антисанитарией и угрозой для пассажиров.

Позже она отдельно добавила, что в Укрзализныцю обращалась еще на второй или третий день после поездки — через почту и приложение. Но ответа тогда не получила.

Читайте также:

Также пассажирка требовала убрать вагон с рейсов, провести дезинфекцию и после этого предоставить отчет об обработке.

Ответ Укрзализныци

В Укрзализныце извинились перед пассажиркой за ситуацию, хотя и отметили, что с момента поездки прошло уже десять дней, а за это время вагон прошел еще несколько рейсов, а также плановую уборку и санитарное обслуживание.

Перевозчик попросил пассажирку предоставить фото билета, чтобы проверить информацию именно по этому вагону. Там также заявили, что после проверки вагон могут направить на дополнительную обработку, если это потребуется.

Как дезинфицируют матрасы и подушки в поездах УЗ

Под сообщением начали появляться и другие комментарии с похожими жалобами. Одна из пассажирок написала, что ее тоже неоднократно кусали во время поездок и поинтересовалась, проходят ли в вагонах обработку матрасы и подушки.

Жалобы на укусы насекомых в поезде УЗ. Фото: скриншот Threads

В Укрзализныце ответили, что весь инвентарь регулярно проходит санитарную обработку в соответствии с установленными нормами. Представитель компании заверил, что матрасы, подушки и одеяла дезинфицируют специальными средствами, а постель стирают и термически обрабатывают в стиральных комплексах.

Отдельно Укрзализныця призвала пассажиров сразу сообщать проводникам о подобных проблемах в вагоне или обращаться к перевозчику с номером поезда и вагона, чтобы проверку могли провести оперативнее.

Что еще стоит знать о путешествиях Укрзализныцей

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли пассажиры без детей покупать билеты в детские вагоны Укрзализныци. В УЗ заверили, что пассажиров без детей не пускают в такие вагоны. Однако некоторые пользователи утверждают, что лично были свидетелями, как женщины без детей ехали в детском купе.

Также Новини.LIVE сообщали, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель. Оказалось, что проводник не может забирать белье с занятого места или требовать этого у пассажира в приказном тоне. В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье.