Головна Транспорт Автовикуп квитків УЗ: в яких поїздах послуга недоступна

Дата публікації: 7 травня 2026 10:37
Автовикуп квитків на потяги Укрзалізниці: для яких маршрутів послуга недоступна
Мандрівниця купує квитки на потяг. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України, Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

В Україну раптово прийшло справжнє літо, після весняної прохолоди термометри вдень показують близько +27 °С. Зі спекотною погодою відкривається сезон відпусток, у який доволі важко придбати квитки на потяги Укрзалізниці. Навіть автовикуп у деяких випадках — не працює.

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила  у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

На які потяги УЗ не працює автовикуп

Одна з пасажирок УЗ поцікавилась, чому на деяких напрямках недоступний автовикуп. При цьому можна включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.

"Скажіть то тільки в мене зламався автовикуп?[... ]Чи ту магічну кнопку кудись перенесли?", — запитала мандрівниця.

В УЗ пояснили, що такі обмеження застосовують до сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу.

Перевізник додав, що відповідний механізм допомагає уникнути помилкових очікувань, збоїв у системі продажу квитків і гарантувати прозорість для пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи пустять у поїзд Укрзалізниці з квитком з іншого міста. Зокрема, пасажири мають право сісти у потяг на проміжній станції, навіть якщо квиток оформлений із початкової. Річ у тім, що місця залишаються закріпленими за пасажиром на весь рейс і провідник не може відмовити у посадці.

Також Новини.LIVE писали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
