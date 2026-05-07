Автовикуп квитків на потяги Укрзалізниці: для яких маршрутів послуга недоступна

Мандрівниця купує квитки на потяг.

В Україну раптово прийшло справжнє літо, після весняної прохолоди термометри вдень показують близько +27 °С. Зі спекотною погодою відкривається сезон відпусток, у який доволі важко придбати квитки на потяги Укрзалізниці. Навіть автовикуп у деяких випадках — не працює.

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

На які потяги УЗ не працює автовикуп

Одна з пасажирок УЗ поцікавилась, чому на деяких напрямках недоступний автовикуп. При цьому можна включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.

"Скажіть то тільки в мене зламався автовикуп?[... ]Чи ту магічну кнопку кудись перенесли?", — запитала мандрівниця.

В УЗ пояснили, що такі обмеження застосовують до сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу.

Перевізник додав, що відповідний механізм допомагає уникнути помилкових очікувань, збоїв у системі продажу квитків і гарантувати прозорість для пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи пустять у поїзд Укрзалізниці з квитком з іншого міста. Зокрема, пасажири мають право сісти у потяг на проміжній станції, навіть якщо квиток оформлений із початкової. Річ у тім, що місця залишаються закріпленими за пасажиром на весь рейс і провідник не може відмовити у посадці.

Також Новини.LIVE писали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка.