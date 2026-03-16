Авіакомпанія Emirates обмежено відновлює рейси з Дубая

Літак компанії Emirates.

Найбільша авіакомпанія в Перській затоці Emirates обмежено відновлює польоти попри те, що її хаб в аеропорту Дубая знов став ціллю іранських дронів. Emirates планує виконувати деякі рейси після 10:00 16 березня за місцевим часом. При цьому інші рейси з сьогоднішнього розкладу скасовано.

Пасажири, яких це стосується, отримають повідомлення про скасування та будуть проінформовані про варіанти повторного розміщення, пише Новини.LIVE з посиланням на Time out Dubai.

Попередження для пасажирів

Авіакомпанія оприлюднила звернення до своїх клієнтів.

"Протягом 72 годин від початкової дати вильоту ви можете:

перебронювати на інший рейс;

подати запит на повернення коштів.

Для цього потрібно скористатися розділом "Керування бронюванням" у додатку Emirates. Якщо ви забронювали рейс через туристичного агента, будь ласка, зв’яжіться з ним. Якщо ви забронювали рейс безпосередньо у нас, зв’яжіться з нами", — заявили в Emirates.

Що робити клієнтам авіакомпанії

Emirates закликала всіх клієнтів перевірити статус рейсу на сайті emirates.com, перш ніж вирушати до аеропорту.

Клієнти, яких торкнулося скасування рейсів, повинні звернутися до компанії для перебронювання.

Також пасажирів попросили переконатися, що їхні контактні дані правильні, відвідавши розділ "Керування бронюванням", щоб отримувати оновлення.

Раніше ми розповідали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на літак — вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через свій паспорт.

Росіян не захотіли садити в літак навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця. Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Також писали, що Emirates втрачає близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також зупинення роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.

Також ми писали, що міжнародний аеропорт Дубая є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Часті запитання

Що потрібно для в'їзду в ОАЕ?

В’їзд та перетин кордону ОАЕ громадянами України здійснюється за всіма типами паспорта громадянина України для виїзду за кордон (біометричний та небіометричний закордонний паспорт).

Пасажирам може бути відмовлено у в’їзді до ОАЕ представниками міграційної служби в аеропортах у випадку, якщо термін дії паспорта становить менше 6 місяців.

Скільки можна перебувати в ОАЕ українцям?

Між Україною та ОАЕ діє Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог, підписаний у 2017 році.

Українці можуть перебувати в ОАЕ, включно з Дубаєм, без візи до 30 днів, з можливістю продовження ще на 30 днів через імміграційну службу. Кількість поїздок протягом року не обмежена.