Collins Aerospace переобладнає останній ряд в літаках: що зміниться для пасажирів

Дизайнери салонів літаків розробили нову систему розміщення пасажирів. Завдяки їй вам захочеться забронювати місце саме в останньому ряду. Вона вже може незабаром стати доступною в салонах німецької авіакомпанії Collins Aerospace.

Нова розробка Collins Aerospace

Компанія Collins Aerospace представила свої проєктні плани на виставці Aircraft Interiors Expo в Гамбурзі. Авіаперевізник знайшов спосіб, як зробити останній ряд більш привабливим для мандрівників.

Зазвичай пасажири уникають цих місць — окрім того, що вони розташовані поруч з туалетом, пасажирам доводиться виходити з літака останніми.

Крім того, у задній частині двопрохідних літаків і рази менше місця — там звужується фюзеляж. Через це на останньому ряду встановлюють два крісла замість трьох.

Натомість компанія прагне змінити ситуацію за допомогою своєї конструкції "SkyNook" — напівзакритого куточка з перегородкою для забезпечення приватності.

На останньому ряду також планують встановити додаткове місце, яке можна буде використовувати як столик, чи поставити туди люльку або переноску для домашніх тварин. Перегородка не тільки створить відчуття усамітнення, але й поглинатиме звуки, що доноситимуться з проходу та туалетів.

Конструкція "SkyNook" в літаку. Фото: Collins Aerospace

Покращений останній ряд в літаку. Фото: Collins Aerospace

Нові системи SkyNook можуть встановити в літаках вже до кінця року.

