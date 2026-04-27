Головна Транспорт Відома авіакомпанія розробила нову систему розміщення пасажирів

Відома авіакомпанія розробила нову систему розміщення пасажирів

Дата публікації: 27 квітня 2026 17:42
Collins Aerospace переобладнає останній ряд в літаках: що зміниться для пасажирів
Пасажири займають свої місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Дизайнери салонів літаків розробили нову систему розміщення пасажирів. Завдяки їй вам захочеться забронювати місце саме в останньому ряду. Вона вже може незабаром стати доступною в салонах німецької авіакомпанії Collins Aerospace.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Нова розробка Collins Aerospace

Компанія Collins Aerospace представила свої проєктні плани на виставці Aircraft Interiors Expo в Гамбурзі. Авіаперевізник знайшов спосіб, як зробити останній ряд більш привабливим для мандрівників.

Зазвичай пасажири уникають цих місць — окрім того, що вони розташовані поруч з туалетом, пасажирам доводиться виходити з літака останніми.

Крім того, у задній частині двопрохідних літаків і рази менше місця — там звужується фюзеляж. Через це на останньому ряду встановлюють два крісла замість трьох.

Натомість компанія прагне змінити ситуацію за допомогою своєї конструкції "SkyNook" — напівзакритого куточка з перегородкою для забезпечення приватності.

На останньому ряду також планують встановити додаткове місце, яке можна буде використовувати як столик, чи поставити туди люльку або переноску для домашніх тварин. Перегородка не тільки створить відчуття усамітнення, але й поглинатиме звуки, що доноситимуться з проходу та туалетів.

Конструкція "SkyNook" в літаку. Фото: Collins Aerospace
Покращений останній ряд в літаку. Фото: Collins Aerospace

Нові системи SkyNook можуть встановити в літаках вже до кінця року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економ-класу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками.

Також Новини.LIVE писали, що варто взяти з собою у перший політ на літаку. Варто врахувати, що на борту сухе повітря та підвищений тиск, яки негативно впливає на самопочуття. Дуже важливо також не забувати про воду.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
