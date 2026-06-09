Подорож до Європи: чому вілтку пасажири ризикують пропустити свій рейс

Аеропорт в БудапештІ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Віце-президент Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) у Європі Рафаель Шварцман попередив, що нова система контролю кордонів ЄС несе "серйозний ризик" тривалих затримок та пропущених рейсів. Нова процедура може цього літа спричинити шестигодинні черги в аеропортах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Довгі черги та затримки в аеропорту Європи

Затримки та пропущені стиковки вже спостерігалися у квітні в європейських країнах, зокрема в Португалії, Іспанії та Італії. Саме тоді було тільки запущено систему в’їзду-виїзду (EES).

Для її проходження, пасажири, які не є громдянами країн ЄС та в’їжджають до Шенгенської зони, мають надати відбитки пальців та сфотографуватися.

Шварцман на щорічних загальних зборах ІАТА в Ріо-де-Жанейро у Бразилії зазначив, що авіація може стикнутися з дуже серйозним ризиком виникнення тривалих затримок. Мова йде про очікування в черзі протягом 3-6 годин, що є непрйинятним.

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За словами віце-президента IATA, замість того, щоб "проводити практичні реформи, авіація розглядається як політичний футбол".

Він закликав європейські держави забезпечити достатню кількість персоналу на кордонах, заздалегідь оприлюднювати розклад рейсів, забезпечити працездатність електронних кіосків та воріт, а також призупиняти перевірки EES у довгих чергах.

Шварцман порекомендував мандрівникам приїжджати в аеропорт набагато раніше, ніж зазвичай. Він пояснив, що доки система EES не запрацює безперебійно, розумно буде прибути за дві-три години до вильоту та якомога швидше пройти до зону вильоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі розташований найзручніший аеропорт. До нього можна дешево дістатися з будь-якого європейського села — це вузловий хаб ірландської компанії Ryanair. З нього зручно дістатися до багатьох курортів і туристичних локацій, адже він знаходиться в самому серці ЄС.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ryanair значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Перевізник інвестує у проєкт 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.