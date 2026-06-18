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Головна Транспорт Скасовано 527 рейсів: росіяни через атаку дронів застрягли в аеропорту

Скасовано 527 рейсів: росіяни через атаку дронів застрягли в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 11:34
Атака безпілотників на Москву: скасовано та відмінено понад 500 рейсів, закриті аеропорти "Домодєдово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський"
Росіяни застрягли в аеропорту Москви. Фото: росЗМІ

Через масовану атаку українських безпілотників на Москву у аеропортах російської столиці затримано та скасовано понад 527 рейсів. Зали очікування заповнені втомленими та переляканими росіянами, яким ще доведеться довго чекати на посадку.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Закриті аеропорти в РФ

Московські аеропорти "Домодєдово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський" закриті для прийому та вильоту літаків. Тисячі росіян застрягли, очікуючи свого рейсу.

За даними російських телеграм-каналів у Внуково затримано 31 рейс на виліт, ще 3 скасовано. На приліт затримано 3 літаки, скасовано 5 рейсів.

У Шереметьєво на виліт затримано 67 рейсів, на приліт — близько 98.

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У Домодєдово на приліт затримано 27 літаків, один скасовано. На виліт затримано 12 рейсів, ще два скасовано.

У Жуковському на виліт скасовано один рейс. На приліт затримано шість, ще один скасовано.

На цьому тлі авіакомпанії закликали пасажирів скасованих напрямків не приїжджати в аеропорт і оформляти повернення або обмін квитків дистанційно.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, потужні ударні безпілотники під час нічної та ранкової атаки влаштували масштабну пожежу на Московському нафтопереробному заводі. Він забезпечує понад третину всього паливного ринку російської столиці. Також палає великий ТЦ "Садовод". 

Також Новини.LIVE повідомляли, що після ударів дронів палає нафтобаза "Лукойлу" у Краснодарському краї Росії. Саме ця база безпосередньо постачає всі автозаправні станції регіону бензином. 

авіарейси аеропорти Москва
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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