В ЄС запрацюють нові правила польотів: в чому пішли на зустріч пасажирам

Пасажири реєструються на літак. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Через понад 10 років Рада ЄС та Європарламент нарешті домовились щодо прав пасажирів авіарейсів. Зокрема, було прийнято важливі положення щодо компенсації та ручної поклажі. Авіакомпаніям стане важче маніпулювати цінами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

В Європі прийняли нові правила для пасажирів літаків

Згідно з новими правилами, пасажири і надалі зможуть безкоштовно перевозити ручну поклажу. Крім того, мандрівники мають право на фінансову компенсацію у разі затримки рейсу на понад три години.

Раніше мандрівникам компенсували затримку в розмірі від 250 до 600 євро. За новими законами авіакомпанії виплачуватимуть 300 євро за рейси на відстань понад 3 500 кілометрів і 600 євро — за затримки понад чотири години та повне скасування рейсу.

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Нові правила також повністю скасували плату за ручну поклажу. Пасажири мають право взяти на борт без жодних доплат одну особисту річ розміром 40× 30×15 см та один невеликий предмет на коліщатках, наприклад, невелику сумку чи рюкзак.

Крім того, авіакомпанії, посередників та пошукові портали зобов’язали завжди відображати вартість авіаквитка з урахуванням ручної поклажі на початку процесу бронювання.

Після набрання чинності новим законом у 2027 році авіакомпанії повинні включати у стандартну вартість квитка як невеликий особистий предмет, так і більшу ручну поклажу.

Зміни, ймовірно, призведуть до підвищення цін на квитки, особливо у бюджетних перевізників, які наразі стягують додаткову плату за ручну поклажу.

Нові правила набудуть чинності у 2027 році.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".