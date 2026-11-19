Автобус в Києві. Фото: Новини.LIVE

Відтепер пасажири зможуть відстежувати рух громадського транспорту онлайн навіть під час повітряних тривог. Система буде відображати місцезнаходження рух автобусів, трамваїв і тролейбусів кожні 3 хвилини.

Про це йдеться на сайті КМДА, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Києві запрацював новий функціонал відстеження транспорту

В КМДА повідомили, що система дає пасажирам змогу відслідковувати рух автобусів, трамваїв і тролейбусів навіть під час повітряних тривог, коли стандартна супутникова навігація може працювати нестабільно.

"Отриманий сигнал програмно опрацьовується та відображається на мапі міста з урахуванням маршруту, на якому курсує транспорт", — йдеться у повідомленні.

Новий функціонал працює на альтернативних джерелах даних, а інформація оновлюється кожні 3 хвилини.

Читайте також:

Відстежити транспорт можна в розділі "Транспорт online" на сайті "Київпастрансу".

В КМДА додали, що до нового функціоналу підключили весь рухомий склад підприємства, який працює на маршрутах столиці.

Нова система також дає можливість безперервно контролювати роботу транспорту диспетчерській службі.

Новий функціонал вже пройшов тестування та працює в повноцінному режимі. Згодом планується скоротити інтервалу оновлення інформації до 1–2 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як працюватиме київське метро під час повного блекауту. Потяги можуть зупинити, а рух ескалаторів — призупинити, проте станції залишаться відкритими як укриття. Генератори підтримуватимуть освітлення, вентиляцію, зв’язок і системи безпеки.

Також Новини.LIVE писали, де в Києві можуть запустити нові маршрути річкових катерів. Серед потенційних зупинок — Русанівка, Березняки, Позняки та Оболонь, а перший рейс до Поштової площі планують навесні 2027 року. Поїздка з Русанівки на Поділ могла б скоротитися з 35 до 20 хвилин, але для цього знадобляться нові причали.