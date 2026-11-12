В Києві можуть запустити катери по Дніпру: як вони курсуватимуть та коли запустять перші сполучення

Південний міст у Києві. Фото: Reuters

В мережі з'явилась карта потенційних маршрутів катерів у випадку запуску річкового громадського транспорту в Києві. Судна дадуть можливість в рази швидше із лівого на правий берег столиці. Проте владі міста доведеться збільшувати кількість причалів.

Про це розповів директор ProMobility Дмитро Беспалов в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

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Як курсуватимуть катери по Дніпру в Києві

Зазначається, що перший потенційний маршрут катерами міг з'єднати Русанівку та Поштову площу. Відповідний проєкт сполучення презентувала компанія ProMobility. Рейс можуть запустити вже весною 2027 року.

За словами Беспалов, після відкриття цього маршруту можна було вже замислитися про розширення.

Фахівець назвав потенційні точки нових річкових маршрутів:

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Березняки — причал біля Дніпровської набережної, 9;

Позняки — затока Берковщина, поблизу River Mall;

Оболонь — наявні причали "Оболонь" та в парку "Наталка".

Фахівець розповів, що на правому березі столиці, зокрема на Поштовій площі, можна було б переоблаштувати вже наявні причали, а ось на лівому доведеться будувати нові місця для посадки та висадки пасажирів.

Потенційні маршрути катерів у Києві. Фото: telegraf.com.ua

Річковий в Києві може суттєво прискорити поїздки мешканців та гостей столиці. Його найбільшу перевагу відчують мешканці Русанівки, які працюють на Подолі.

Зазвичай поїздка на метро або автобусом через міст Патона займає близько 35 хвилин. За підрахунками ProMobility, катери змогли скоротити цей час до 20 хвилин. Таким чином, річковий транспорт зміг би заощаджувати щонайменше 15 хвилин в дорозі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через постійні атаки РФ в Києві розглядають альтернативи мостам. Зокрема, по Дніпру можуть запустити катери. Так, в столиці можуть залучити судна, які перебувають на балансі державного підприємства "Адміністрація річкових портів".

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