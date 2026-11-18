Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Попри постійну небезпеку, Укрзалізниця не зупиняє потяги, приміські рейси та Kyiv City Express. Проте перевізник ретельно відслідковує загрозу та корегує графік залежно від безпекової ситуації.

Про те, через як курсує київська електричка під час повітряної тривоги пояснила пресслужба УЗ у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Як курсує Kyiv City Express під час повітряної тривоги

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чи курсує нині міська електричка під час жовтої тривоги в Києві.

В Укрзалізниці пояснили, що поїзди можуть продовжувати рух під час повітряної тривоги, якщо ситуація не становить загрози для життя та безпеки пасажирів і працівників.

Чи зупиняється Kyiv City Express під час повітряної тривоги. Фото: скриншот

В компанії розповіли, що в тому випадку, якщо ж виникає небезпека продовження руху, поїзд зупиняють, а пасажирів евакуюють у безпечне місце.

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Перевізник додав, що як тільки диспетчер дозволить рух і буде безпечно провести посадку, електричка повернеться до свого звичного графіку.

В УЗ порадили пасажирам орієнтуватися на табло, оголошення та працівників станції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажири не можуть придбати квитки на деякі популярні напрямки УЗ. В компанії пояснили, що були скасовані деякі потяги до Дніпра через погіршення безпекової ситуації. Натомість перевізник готує альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо не вдається пройти верифікацію особи через "Дію" під час купівлі квитків Укрзалізниці. Зокрема, пасажири можуть звернутися до служби підтримки "Дії" для з’ясування причин помилки. Так, можна зателефонувати до Контактного центру УЗ, де оператор допоможе пройти відповідну верифікацію через BankID.