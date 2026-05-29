Новий залізничний маршрут з'єднав 13 країн Європи та Азії

Новий залізничний маршрут з'єднав 13 країн Європи та Азії

Дата публікації: 29 травня 2026 16:25
З Португалії до Сінгапуру запустять потяг: чим він унікальний та який маршрут
Новий потяг з Португалії до Сінгапуру. Фото: Kabelleger/David Gubler

Завдяки новому залізничному сполученню можна дістатися з Португалії до Сінгапуру. Цей рейс став найдовшим у світі. Поїздка триває 21 день, а його маршрут пролягає через 13 країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Найдовший маршрут потягом у світі

Маршрут пролягає на відстань у 11 600 миль ( приблизно 18 670 км) і обслуговується кількома залізничними компаніями. 

Подорож поїздом дозволяє пасажирам перетнути кордони та зробити кілька зупинок, з деякиї локацій відкриваються захоплюючі краєвиди.

Поїзд вирушає із Лагоса (Португалія) і курсує аж до Сінгапуру. З Лагоса поїзд прямуватиме до столиці Португалії — Лісабона, а потім його маршрут буде пролягати через Францію, Китай, В’єтнам і Таїланд, після чого він нарешті прибуде до Сінгапуру.

Протягом подорожі поїзд зупинятиметься у таких популярних містах, як Париж, Пекін та Бангкок.

Щоб здійснити цю подорож, пасажири повинні отримати сім різних віз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна вартість проїзду становить близько 1 006 фунтів стерлінгів (приблизно 1 160 євро), що приблизно дорівнює вартості перельоту з Португалії до Сінгапуру.

У деяких районах пасажирам доведеться робити пересадки на автобус, щоб продовжити подорож поїздом. Серед них — відрізки шляху від В'єтнаму до Камбоджі та від Малайзії до Сінгапуру.

Ця найдовша подорож стала можливою завдяки відкриттю залізничної лінії з Лаосу до Китаю. Раніше найдовшим залізничним маршрутом вважався рейс із Лондона до Сінгапуру.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в ЄС планують спростити подорожі потягами. Завдяки змінам, пасажири зможуть бронювати квитки різних залізничних операторів в рамках однієї транзакції. Крім того, перевізники повинні будуть виставляти свої квитки на продаж в Інтернеті щонайменше за п’ять місяців до відправлення.

Також Новини.LIVE писали, що у Литві запустили поїзд з незвичним оформленням. Зокрема, один із вагонів оформили у стилі місцевого бурякового супу šaltibarščiai ("холодник"). Така тематика була створена з нагоди фестивалю Pink Soup Fest у Вільнюсі, присвяченому місцевому супу холоднику.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
