Airbaltic вводит новый бюджетный тариф из-за конкуренции с лоукостерами

Главная Транспорт Одна сумка и Starlink: Airbaltic вводит новый тариф для путешествий

Дата публикации 10 мая 2026 15:16
Самолет авиакомпании Airbaltic. Фото: Airbaltic

Латвийская авиакомпания Airbaltic внедрила новый билетный тариф. Теперь пассажиры перевозчика смогут летать с одной сумкой в ручной клади. Компания пошла на такой шаг из-за конкуренции с лоукостерами вроде Ryanair и Wizz Air.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Airbaltic.

Жесткие лимиты для пассажиров

Ранее самая бюджетная программа авиакомпании Airbaltic, которая называется Economy Basic. включала как личную сумку, так и маленький чемоданчик. На борт можно было взять две единицы ручной клади, но если их общий вес не превышает 8 кг. Этот тариф также сохранился.

По условиям нового тарифа Economy Mini пассажирам разрешено брать на борт только одну сумку весом не более 8 кг, габариты которой не должны превышать 40 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 15 сантиметров в высоту.

Starlink на борту

Путешественникам, которые выбрали тариф, предлагают возможность зарегистрироваться на рейс онлайн за 2 дня до вылета, а также воспользоваться интернетом Starlink во время полета.

Читайте также:

В то же время, билет Economy Mini не подлежит возврату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел эконом-класса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет может подорожать втрое. В частности, уже в аэропорту пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов, стоит проверять актуальные правила авиакомпаний.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
