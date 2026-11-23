Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця вимушена коригувати маршрути та графіки рейсів. Через затримки пасажири пропускають стикувальні рейси, проте в деяких ситуаціях перевізник може притримати потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Чи можна притримати потяг Укрзалізниці

Одна з користувачок мережі поцікавилась у тих, хто часто їздить поїздами Краків-Львів, чи чекає потяг мандрівників, якщо польський рейс запізниться.

В УЗ пояснили, що в тому випадку, якщо у пасажирів виникла затримка поїзда іноземного формування на території іншої країни і вони не встигають на пересадку на рейс до України, необхідно про це обов’язково повідомити поїзну бригаду того поїзда, яким вони прямують.

Крім того, пасажирам необхідно надіслати звернення через форму зворотного зв’язку в мобільному застосунку Укрзалізниці або на електронну адресу service@uz.gov.ua. У зверненні необхідно додати копії проїзних документів на поїзд до України.

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Відповідні звернення пасажирів будуть зафіксовані в системі та дадуть можливість зрозуміти кількість пасажирів, які не встигають на пересадку, та, за можливості, опрацювати питання затримки поїзда або знайти альтернативне рішення для подальшого проїзду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в застосунку "Укрзалізниці" ціни на квитки можуть змінюватися під час вибору місця. Спочатку пасажирам показують найдешевший доступний варіант, а остаточна сума залежить від вагона, місця та дня поїздки. У неділю та пікові дати квитки можуть коштувати дорожче, тому перед оплатою варто перевірити ціну.

Також ми писали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.