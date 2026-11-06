Режим авіапольоту в літаку: чому варто вмикати пасажирам

Пасажири в салоні літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Багато мандрівників після посадки на літак забувають увімкнути на телефоні режим авіапольоту. Проте магнітні хвилі можуть негативно вплинути на авіапристрої. Один з фахівців пояснив, що насправді відбувається, коли пасажири ігнорують прохання бортпровідниці.

Про це пише First Post, передає Новини.LIVE.

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Режим авіапольоту в літаку

Зазначається, що в тому випадку, якщо після зльоту мобільні телефони пасажири продовжують використовуватися гаджет у звичайному режимі без активації режиму польоту, це само по собі не є небезпечним.

Проте коли люди залишають свої телефони або інші електронні пристрої увімкненими під час зльоту або посадки — це може спричинити перешкоди в роботі аудіосистем літака. Зліт і посадка — це найвідповідальніші етапи польоту.

Зокрема, через радіомагнітні хвилі пілоти іноді чують "повторюваний дзвінкий звук", коли намагаються зв'язатися з диспетчерською службою.

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Авіакомпанії дотримуються суворих правил, встановлених авіаційними органами, такими як FAA, DGCA та міжнародними регуляторними органами. Ці правила вимагають від пасажирів вимкнути мобільний зв’язок під час польоту як запобіжний захід.

Хоча ризик вважається дуже низьким, дотримання цих вимог забезпечує стандартизовані процедури безпеки на всіх рейсах по всьому світу.

Наразі немає жодних достовірних доказів того, що сам по собі смартфон може спричинити авіакатастрофу.

Сучасні літаки мають потужне екранування від електромагнітних перешкод, а авіаційні системи проходять ретельні випробування на безпеку. Правила встановлені скоріше як запобіжний захід, щоб не розсіювати увагу пілотів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.

Також Новини.LIVE писали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи.