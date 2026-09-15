На ремонт закриють п/п "Шегині — Медика": скільки діятимуть обмеження

Перетин кордону з Польщею. Фото: ДПСУ/Facebook

Українців попередили про зміну автобусного руху через пункт пропуску з Польщею "Шегині — Медика". Там стартують ремонтні роботи і рейси будуть перенаправлені на інші пункти пропуску.

Про це повідомили в ДПСУ, передає Новини.LIVE.

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Зміни на п/п "Шегині — Медика"

Зазначається, що з 20 вересня 2026 року на польській стороні пункту пропуску "Шегині — Медика" буде розпочато ремонтні роботи. У зв’язку з цим буде змінено організацію автобусного руху.



Прикордонники попередили, на період проведення робіт автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску.

За інформацією польської сторони, відповідні обмеження будуть діяти орієнтовно до листопада 2027 року.

На період відповідних обмежень до Польщі автобуси зможуть дістатися альтернативними маршрутами:

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"Смільниця — Кросценко";

"Нижанковичі — Мальховіце";

"Краківець — Корчова".

В ДПСУ додали, для регулярних автобусних маршрутів, у схемах яких передбачено перетин кордону через "Шегині — Медика", буде доступна можливість реєстрації в єЧерзі для перетину кордону через пункти пропуску: "Смільниця – Кросценко", "Нижанковичі – Мальховіце" та "Краківець – Корчова".

Така можливість дозволить перевізникам продовжувати виконання регулярних рейсів попри тимчасові обмеження.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що наприкінці 2026 року ЄС планує запустити систему ETIAS. Після цього для поїздок знадобиться спеціальний дозвіл. Водночас багатьох цікавить, чи потрібно буде оформлювати його українцям, які мають тимчасовий захист.

Також Новини.LIVE писали, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.