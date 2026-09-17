Перетин кордону з Молдовою: пункт пропуску "Паланка" тимчасово призупинив роботу

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Була тимчасово призупинена робота митного пункту пропуску "Паланка". Стався збій у мережі зв'язку, яка забезпечує інтернет та відповідно роботу інформаційних систем.

Про це повідомили у Митній службі Республіки Молдови, передає Новини.LIVE.

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Затримки транспорту на п/п "Паланка"

Зазначається, що робота п/п були тимчасово призупинена через аварію в мережі зв’язку, яка забезпечує підключення до Інтернету та функціонування інформаційних систем, що використовуються контролюючими органами під час перетину кордону.

Молдавські митники додали, що аварія сталася за межами території митного пункту і технічна бригада відповідального оператора виїхала на місце події та вживає необхідних заходів для усунення несправності.

Прикордонники Молдови запевнили, що повідомлять про відновлення роботи п/п та порекомендували водіям до відновлення з’єднання та відновлення роботи митного пункту "Паланка" обирати перетин кордону через митний пункт "Тудора".

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.

Також Новини.LIVE писали, що з 20 вересня 2026 року на польській стороні пункту пропуску "Шегині — Медика" буде розпочато ремонтні роботи. У зв’язку з цим буде змінено організацію автобусного руху. На час дії обмежень автобуси перенаправлять на інші пункти пропуску.