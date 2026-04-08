Перетин кордону: що зміниться для українців у ЄС з 10 квітня

З 10 квітня 2026 року в ЄС та Шенгенській зоні буде остаточно впроваджена нова система контролю — Entry/Exit System (EES). Вона передбачає заміну штампів у паспортах при перетині кордону на автоматичну фіксацію в’їзду чи виїзду базі даних. Нові правила діятимуть щодо громадян країн, що не входять до ЄС чи Шенгенської зони, у тому числі для українців.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Нові правила обов'язкові для всіх

Очікується, що процес перевірки стане швидшим, оскільки мінімізується людський фактор.

Однак для успішного функціонування системи необхідно наповнити базу даних. Для цього від громадян третіх країн. включно з українцями, вимагатимуть здати біометрію, тобто відбитки пальців і фото обличчя. Така процедура є обов’язковою для всіх мандрівників, які перетинають кордон ЄС або Шенгенської зони за безвізом.

Які умови в’їзду в ЄС для українців з 10 квітня

Для того щоб перетнути кордон, дорослі люди та діти старше 12 років зобов'язані надати свої біометричні дані працівникам у пункті пропуску. Це станеться лише один раз, коли людина виїжджає вперше після початку роботи системи EES. При наступних поїздках система записує дані сама.

Згідно з правилами, ця вимога є обов'язковою для кожного. Якщо людина не дає змогу зняти відбитки з пальців, вона не отримує дозвіл на в'їзд і не може перебувати на території країн ЄС.

Крім того, без виконання цієї процедури також неможливо потрапити і на територію Шенгенської зони, яка включає в себе не тільки країни ЄС, а й низку інших, у тому числі Норвегію, Ліхтенштейн, Швейцарію тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Також Новини.LIVE писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду. Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

