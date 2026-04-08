Пересечение границы: что изменится для украинцев в ЕС с 10 апреля

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

С 10 апреля 2026 года в ЕС и Шенгенской зоне будет окончательно внедрена новая система контроля — Entry/Exit System (EES). Она предусматривает замену штампов в паспортах при пересечении границы на автоматическую фиксацию въезда или выезда в базе данных. Новые правила будут действовать в отношении граждан стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, в том числе для украинцев.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Новые правила обязательны для всех

Ожидается, что процесс проверки станет быстрее, поскольку минимизируется человеческий фактор.

Однако для успешного функционирования системы необходимо наполнить базу данных. Для этого от граждан третьих стран. включая украинцев, потребуют сдать биометрию, то есть отпечатки пальцев и фото лица. Такая процедура является обязательной для всех путешественников, пересекающих границу ЕС или Шенгенской зоны по безвизу.

Какие условия въезда в ЕС для украинцев с 10 апреля

Для того чтобы пересечь границу, взрослые люди и дети старше 12 лет обязаны предоставить свои биометрические данные работникам в пункте пропуска. Это произойдет только один раз, когда человек выезжает впервые после начала работы системы EES. При последующих поездках система записывает данные сама.

Читайте также:

Согласно правилам, это требование является обязательным для каждого. Если человек не позволяет снять отпечатки с пальцев, он не получает разрешение на въезд и не может находиться на территории стран ЕС.

Кроме того, без выполнения этой процедуры также невозможно попасть и на территорию Шенгенской зоны, которая включает в себя не только страны ЕС, но и ряд других, в том числе Норвегию, Лихтенштейн, Швейцарию и др.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода. Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Также Новини.LIVE писали, что на границе с Польшей теперь просвечивают транспорт с помощью ИИ.

Мобильные сканирующие системы производства американской компании Varex Imaging начали работать в пунктах пропуска в тестовом режиме. Они используют искусственный интеллект для анализа изображений, что позволяет значительно ускорить проверку.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.