Контроль з ШІ: на кордоні з Польщею просвічують транспорт

Мобільний скануючий комплекс. Фото: ДПСУ

В Україні вперше запроваджують повне сканування залізничних вагонів, контейнерів та любого транпорту без розвантаження. Чотири мобільні скануючі системи виробництва американської компанії Varex Imaging вже доставлені в Україну та почали працювати у пунктах пропуску в тестовому режимі. Їх використання забезпечить додаткові можливості для виявлення прихованих товарів.

Вони використовують штучний інтелект для аналізу зображень, що дозволяє значно прискорити перевірку вантажів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

На якому кордоні встановили сканери

Тепер, коли сканувати почнуть цілими вагонами, процесс дуже спроститься. Перші системи розмістили на стратегічно важливих ділянках кордону — у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська та Краківець — це ключові залізничні пункти сполучення з Польщею. Саме через них проходить значна частина вантажопотоку до країн ЄС.

Як працюватиме система сканування

Сканери зможуть просвічувати транспорт та контейнери повністю, без відкривання і розвантаження. Це дозволить виявляти приховані вкладення навіть у конструктивних елементах транспорту.

Йдеться, зокрема, про пошук тютюнових виробів, наркотичних засобів та інших заборонених предметів. Обладнання працюватиме у цілодобовому режимі.

"Ключовою особливістю нових мобільних систем є інтегроване використання штучного інтелекту для аналізу зображень. Інноваційне програмне забезпечення автоматично виявляє потенційні ризики та аномалії, мінімізуючи вплив людського фактору та підвищує точність митного контролю", — йдеться в повідомленні.



У ДПСУ сподіваються, що застосування цих скануючих систем дозволить прискорити процедури митного контролю та оформлення.

Що ще треба знати про в'їзд до Польщі

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Так, всі необхідні процедури пасажирам буде необхідно пройти в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Окрім того, буде змінено процедуру проходження контролю для пасажирів країн, що не входять до ЄС. Зокрема, мандрівникам необхідно буде пройти сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

