У польському аеропорту вводять нове обмеження для польотів

Термінал аеропорту Познань-Лавиця. Фото: Poznan Airport

У Польщі готують нові обмеження для авіарейсів у нічний час. Аеропорт Познань-Лавиця запроваджує правило "core night", яке обмежує рух уночі. Через зміну підходів до розкладу частину нічних польотів фактично приберуть, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на InPoland.

Що зміниться у аеропорті Познань-Лавиця з жовтня

Нові норми почнуть діяти з 25 жовтня 2026 року. Вони стосуються регулярних рейсів у проміжку з 1:00 до 5:00. Саме цей час визначили як період, коли планування польотів не буде дозволене.

Таким чином, хоча йдеться не про повне закриття аеропорту, для авіакомпаній можливості будуть суттєве обмежені. З іншого боку, нове правило надасть більше гнучкості авіакомпаніям у вечірній та ранковий час.

Таке рішення було ухвалене тому, що навколо летовища зростає житлова забудова, а разом із цим збільшилася кількість скарг на шум.

Винятки залишаються для екстрених випадків

Попри жорсткість формулювання, правило не абсолютне. Винятки передбачені для екстрених випадків. Це рятувальні або гуманітарні рейси, військові операції, а також ситуації із затримками, коли інший час вже неможливий.

Читайте також:

Подібні обмеження давно використовують і в деяких інших європейських містах, де ця практика вже стала стандартною.

