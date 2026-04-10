Главная Транспорт Новые правила полетов в центральной Польше: что изменится осенью

Дата публикации 10 апреля 2026 18:43
В польском аэропорту вводят новое ограничение для полетов
Терминал аэропорта Познань-Лавица. Фото: Poznan Airport

В Польше готовят новые ограничения для авиарейсов в ночное время. Аэропорт Познань-Лавица вводит правило "core night", которое ограничивает движение ночью. Из-за изменения подходов к расписанию часть ночных полетов фактически уберут, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InPoland.

Что изменится в аэропорту Познань-Лавица с октября

Новые нормы начнут действовать с 25 октября 2026 года. Они касаются регулярных рейсов в промежутке с 1:00 до 5:00. Именно это время определили как период, когда планирование полетов не будет разрешено.

Таким образом, хотя речь идет не о полном закрытии аэропорта, для авиакомпаний возможности будут существенно ограничены. С другой стороны, новое правило предоставит больше гибкости авиакомпаниям в вечернее и утреннее время.

Такое решение было принято потому, что вокруг аэропорта растет жилая застройка, а вместе с этим увеличилось количество жалоб на шум.

Исключения остаются для экстренных случаев

Несмотря на жесткость формулировки, правило не абсолютное. Исключения предусмотрены для экстренных случаев. Это спасательные или гуманитарные рейсы, военные операции, а также ситуации с задержками рейсов, когда другое время уже невозможно.

Подобные ограничения давно используют и в некоторых других европейских городах, где эта практика уже стала стандартной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит поездка из Киева в Польшу автобусом. В апреле 2026 года пассажирам в среднем придется выложить за поездку 2750 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что на границе с Польшей у украинских водителей начались проблемы. Польские пограничники внимательно смотрят на авто, и если в нем полный бак топлива, то запрещают въезд в страну. Это касается тех водителей, которые пересекают границу чаще одного раза в 72 часа.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что польские пограничники могут требовать у украинцев документы, в частности биометрический паспорт, шенгенскую визу, полис страхования, подтверждение цели пребывания или финансового положения.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
