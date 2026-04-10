В польском аэропорту вводят новое ограничение для полетов

Терминал аэропорта Познань-Лавица. Фото: Poznan Airport

В Польше готовят новые ограничения для авиарейсов в ночное время. Аэропорт Познань-Лавица вводит правило "core night", которое ограничивает движение ночью. Из-за изменения подходов к расписанию часть ночных полетов фактически уберут, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InPoland.

Что изменится в аэропорту Познань-Лавица с октября

Новые нормы начнут действовать с 25 октября 2026 года. Они касаются регулярных рейсов в промежутке с 1:00 до 5:00. Именно это время определили как период, когда планирование полетов не будет разрешено.

Таким образом, хотя речь идет не о полном закрытии аэропорта, для авиакомпаний возможности будут существенно ограничены. С другой стороны, новое правило предоставит больше гибкости авиакомпаниям в вечернее и утреннее время.

Такое решение было принято потому, что вокруг аэропорта растет жилая застройка, а вместе с этим увеличилось количество жалоб на шум.

Исключения остаются для экстренных случаев

Несмотря на жесткость формулировки, правило не абсолютное. Исключения предусмотрены для экстренных случаев. Это спасательные или гуманитарные рейсы, военные операции, а также ситуации с задержками рейсов, когда другое время уже невозможно.

Подобные ограничения давно используют и в некоторых других европейских городах, где эта практика уже стала стандартной.

