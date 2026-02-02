EasyJet раскритиковал решение ЕС по бесплатной ручной клади — цены на авиабилеты вырастут

Самолет EasyJet. Фото: Easyjet.com

Руководитель известного европейского лоукостера easyJet Кентон Джарвис предупредил о возможном повышении цен на авиабилеты. Причем это касается всех без исключения лоукостеров.

По его словам, это произойдет после внедрения новой инициативы Европарламента, которое гарантирует каждому пассажиру бесплатную ручную кладь, пишет Simple Flying.

Что решил Европарламент

На прошлой неделе депутаты Европарламента поддержали изменения в правила защиты авиапассажиров. Среди главного — право каждого пассажира без доплат брать в салон ручную кладь до 7 кг с суммарными размерами до 100 см, плюс еще одну личную вещь.

Это выглядит как шаг навстречу пассажирам, но в авиакомпаниях говорят, что это удар по самой основе их бизнеса.

Почему лоукостерам не нравится новый проект

Для таких авиакомпаний, как easyJet, Ryanair или Wizz Air, дополнительные и скрытые сборы являются чуть ли не половиной экономики. EasyJet ежегодно зарабатывает более 3,4 млрд долларов именно на "дополнительных опциях" — на багаже, выборе места, приоритетной посадке.

В среднем это около 30 евро с каждого пассажира. Убрать плату за ручную кладь будет означать либо резко порезать расходы, либо поднимать базовые тарифы. Третьего варианта, говорят в компании easyJet, просто нет.

В салоне не хватит мест

Кентон Джарвис настаивает, что физически все чемоданы в салон не влезут. Реально мест хватает максимум для двух третей пассажиров. Остальным багаж придется сдавать в последний момент, уже у трапа.

А это означает задержки, очереди, сбои в расписании и еще больше раздраженных пассажиров. По его словам, вместо "удобства" получится сплошной логистический хаос.

На сколько подорожают билеты

По оценкам easyJet, если правила заработают, средняя цена билета будет не в пользу пассажиров, которые привыкли летать за 20-30 евро. Цена билета может вырасти примерно на 25%. То есть формально багаж будет "бесплатным", но заплатят за него все просто из-за более дорогого тарифа.

Пока что решение Европарламента должно пройти согласование в Европейском Совете.

