Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Нові поїзди в метро Берліна: перевізник закупив найсучасніші вагони

Нові поїзди в метро Берліна: перевізник закупив найсучасніші вагони

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 13:39
Масштабне оновлення Берлінського метро: BVG купить 1500 сучасних вагонів
Нові поїзди в метро Берліна. Фото: Stadler. Колаж: Новини.LIVE

В Берліні на лінії метро випустили 36 абсолютно нових поїздів серії J від Stadler, які вважаються найбільш сучасними у світі. Транспортна компанія BVG планує кардинально змінити свій рухомий склад — і це масштабне оновлення обійдеться у мільярд євро. Загалом до кінця десятиліття на рейки мають стати до півтори тисячі вагонів, що повністю перекроїть всю систему підземки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Нові вагони за мільярд євро

Німецький оператор BVG називає це найбільшим проривом у своїй історії. Найближчим часом перевізник збирається розширити цей парк серії J до 170 вагонів, а ще стільки ж вже законтрактувано на наступний рік.

Всього компанія хоче до 2030 року отримати 1500 нових вагонів, хоча гарантовані контракти поки підписані лише на 606 штук. Сума контракту сягає понад 1 мільярд євро. 

Комфорт для пасажирів

Виробник Stadler зробив нові вагони дуже комфортними. В салонах поставили сучасні екрани для інформування пасажирів, повністю переробили внутрішнє світло та зробили великі багатофункціональні зони, де можна стояти з візками чи великими валізами. Пасажири вже тестують ці зручності на деяких гілках.

Читайте також:

Зараз залізничники намагаються закрити поточний контракт, який складається з 484 машин. Сюди входять також поїзди іншої серії, JK, майже всі з яких вже експлуатуються на лінії берлінського метро U2 з вересня 2025 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що у австрійському Відні запустили перший двоповерховий електропоїзд Cityjet для приміських рейсів. Він має низьку підлогу та може розганятися до 160 км/год. Крім того, в потягах є окремі місця під велосипеди, дитячі візки та валізи.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції Київського метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

метро поїзди Берлін
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації