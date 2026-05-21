Масштабне оновлення Берлінського метро: BVG купить 1500 сучасних вагонів

В Берліні на лінії метро випустили 36 абсолютно нових поїздів серії J від Stadler, які вважаються найбільш сучасними у світі. Транспортна компанія BVG планує кардинально змінити свій рухомий склад — і це масштабне оновлення обійдеться у мільярд євро. Загалом до кінця десятиліття на рейки мають стати до півтори тисячі вагонів, що повністю перекроїть всю систему підземки.

Нові вагони за мільярд євро

Німецький оператор BVG називає це найбільшим проривом у своїй історії. Найближчим часом перевізник збирається розширити цей парк серії J до 170 вагонів, а ще стільки ж вже законтрактувано на наступний рік.

Всього компанія хоче до 2030 року отримати 1500 нових вагонів, хоча гарантовані контракти поки підписані лише на 606 штук. Сума контракту сягає понад 1 мільярд євро.

Комфорт для пасажирів

Виробник Stadler зробив нові вагони дуже комфортними. В салонах поставили сучасні екрани для інформування пасажирів, повністю переробили внутрішнє світло та зробили великі багатофункціональні зони, де можна стояти з візками чи великими валізами. Пасажири вже тестують ці зручності на деяких гілках.

Зараз залізничники намагаються закрити поточний контракт, який складається з 484 машин. Сюди входять також поїзди іншої серії, JK, майже всі з яких вже експлуатуються на лінії берлінського метро U2 з вересня 2025 року.

