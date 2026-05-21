Масштабное обновление Берлинского метро: BVG купит 1500 современных вагонов

Новые поезда в метро Берлина: перевозчик закупил современные вагоны
В Берлине на линии метро выпустили 36 совершенно новых поездов серии J от Stadler, считающихся самыми современными в мире. Транспортная компания BVG планирует кардинально изменить свой подвижной состав — и это масштабное обновление обойдется в миллиард евро. В общей сложности к концу десятилетия на рельсы должны встать до полутора тысяч вагонов, что полностью перекроит всю систему подземки.
Новые вагоны за миллиард евро
Немецкий оператор BVG называет это величайшим прорывом в своей истории. В ближайшее время перевозчик собирается расширить парк серии J до 170 вагонов, а еще столько же законтрактовано на следующий год.
Всего компания хочет к 2030 году получить 1500 новых вагонов, хотя гарантированные контракты пока подписаны всего на 606 штук. Сумма контракта составляет более 1 миллиарда евро.
Комфорт для пассажиров
Производитель Stadler сделал новые вагоны очень удобными. В салонах поставили современные экраны для информирования пассажиров, полностью переделали внутренний свет и создали большие многофункциональные зоны, где можно стоять с колясками или большими чемоданами. Пассажиры уже тестируют эти удобства на некоторых ветках метро.
Сейчас железнодорожники закрывают текущий контракт, состоящий из 484 машин. Сюда входят поезда другой серии, JK, почти все из которых уже эксплуатируются на линии берлинского метро U2 с сентября 2025 года.
