В Києві здорожчає проїзд у метро: найсмішніші меми та жарти

В метро Києва дорожчає проїзд. Фото: Новини.LIVE, скриншот Threads. Колаж: Новини.LIVE

Влада Києва попередила жителів та гостей міста, що вже з 15 липня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, за одну поїздку в столичній підземці доведеться віддавати 30 гривень. Користувачі мережі відреагували на різке підвищення тарифів кумедними мемами.

Новини.LIVE зібрали добірку актуальних мемів із соцмереж.

"Київське метро по 30 грн" стало мемом

Українців здивувало підвищення ціни на проїзд в метро одразу майже у 4 рази, через що суттєво зростуть щоденні витрати на проїзд.

Проте кияни не втрачають гумор навіть у розпал війни. Вони порівняли столичну підземку із найгарнішими станціями світу.

"Яким я уявляю метро за 30 грн", — написав один із користувачів та додав фото однієї з найбільш вражаючих станцій метро у шведській столиці Стокгольмі.

Частина користувачів зазначає, що в більшості підземок за кордоном дуже погані умови попри високу вартість поїздок, через це новий тариф в Києві — цілком виправданий.

Інші ж коментатори переконані, що ціна за одну поїздку у розмірі 30 гривень —це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх українців зросли зарплати.

Раніше Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Ще Новини.LIVE розповідали про найперше метро у світі. Найстарішим є Лондонський метрополітен — його відкрили ще у 1863 році. Перші потяги курсували там на паровій тязі, через що пасажири завжди відчували специфічний запах.

