Де у Львові могло з'явитися метро — схема станцій

Інтернет-мем про львівське метро. Фото: СтрімкоUA, AP. Колаж: Новини.LIVE

Хто хоч раз бував у Львові знає, що місцеві люблять жартувати про те, що в місті насправді є метрополітен, просто йог не показують туристам. З'ясувалось, що в місті велося активне будівництво підземки, проте через певні причини роботи довелося згорнути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на lviv-future.com.ua.

Реклама

Читайте також:

Як починалось будівництво львівського метро

Проєкт Львівського метрополітену почали створювати ще у 1960-х роках — тоді хотіли створити кілька підземних тунелів для наземного трамвая. У першій черзі мали побудувати два радіуси:

довжиною 3,3 км з північним (перетин вулиць Замарстинівської, Гайдамацької та Богдана Хмельницького) та південним (перетин вул. Снопківської та Івана Франка) порталами; довжиною 2,2 км з східним (перетин вул. Личаківської та Мечнікова) та західним (перетин вул. Сахарова та Героїв Майдану).

На першому радіусі мали з'явитися дві станції —"Старе місто" (під Площею Старий Ринок) та "Площа Возз’єднання" (під теперішньою Площею Соборною).

На другому планували звести ще 3 станції —"Університет" (поблизу Головної Пошти), "Площа Возз’єднання" та "Винниківський базар".

Третій радіус мав з’єднати вул. Левандівську з площею І.Франка.

Схема львівського метро. Фото: lviv-future.com.ua

Метро мали будувати на глибині 30 метрів, а довжина платформ на станціях не повинна була перевищувати 75 м.

Першу лінію для швидкісного трамваю почали зводити у 1983 році, а відкрили у 1987 році.

Проте після початку підземних робіт в одній з візитівкою Львову — Палацу Потоцьких утворилася тріщина. Її вдалося поремонтувати рідким склом. Через важку ситуацію з економікою роботи були вимушені заморозити.

У проєкті розвитку Львова 2010 – 2025 рр. йшлося про те, що роботи з будівництва метро закладені в перспективу. Головна проблема для зведення підземки є те, що під проспектом Свободи протікає річка Полтава і роботи можуть спричинити руйнування історичних будівель.

Що ще варто знати українцям

В Києві попри війну будують нову станцію метро із проєктною назвою "Мостицька". Вона буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької.

Виходи зі станції будуть знаходитись за кілька кілометрів від Мостицького масиву і тому її назва не відповідає місцерозташуванню. Нову назву кияни нині можуть обрати у застосунку "Київ Цифровий", серед 3 варіантів: "Рогостинська", "Рогозів яр" та "Замковище".

Раніше ми розповідали, чим саме унікальний Дніпровський метрополітен. Він є найкоротшим в Україні — нараховує всього 6 станції, які розташовані на лінії, протяжність якої складає 7,8 кілометра. Метро будувалося для того, щоб з'єднати промислові райони Дніпра та забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств.

Також ми писали, що на станції метро "Золоті ворота" у Києві з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". На ній кожен охочий синьо-жовтими наліпками може залишити позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.