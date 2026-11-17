Пасажири в салоні літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

На борту літака та в аеропорту "кусаються" ціни на напої та їжу. Проте більшість авіакомпаній дозволяють брати із собою на борт перекус. Туристам нагадали, через який популярний снек можуть виникнути проблеми в аеропорту.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Продукт, який категорично не можна брати на борт літака

Реєстр небезпечних вантажів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) включив до оновленого списку заборонених предметів для польотів популярну закуску — кокосові горіхи.

Хоча пасажирам дозволено перевозити цілі кокоси як в ручній поклажі, так і в багажі, сушені чипси можуть становити небезпеку.

Річ у тім, що копра, яка є в складі кокосів, містить велику кількість олій, що робить її легкозаймистою і потенційно пожежонебезпечною. Більшість авіакомпаній заборонили перевезення сушених кокосів через пожежонебезпеку, тому перевіряйте актуальні правила перевізників перед зборами в аеропорт.

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В літак можна взяти із собою хліб, але не бутерброди з м’ясом або молочними продуктами, торти без свіжих вершків, печиво, шоколад та кондитерські вироби, але не ті, що містять велику кількість необроблених молочних інгредієнтів.

Також проблеми не виникнуть, якщо ви заварите собі на борту локшину чи супи в пакетах.

Макарони та локшина, але не ті, що змішані з м’ясом або м’ясними продуктами чи мають м’ясну начинку

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).