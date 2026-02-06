Российскую авиацию пускают в полет с дефектами — в чем причина

Российский самолет Ил-114-300. Фото: Ростех

В России все чаще допускают к полетам самолеты с техническими неисправностями и незавершенным обслуживанием. Это заявил председатель российского Госавианадзора Владимир Ковальский.

The Moscow Times.

Какие нормы авиабезопасности нарушаются

По словам Ковальского, речь уже не о единичных случаях, а об устойчивой тенденции невыполнения требований директив летной годности.

К полетам допускают самолеты с неустраненными дефектами и незавершенным техническим обслуживанием.

Также речь идет о нарушении технологий работ. В частности, игнорируют запреты на перестановку компонентов, не соблюдают условия среды и не выполняют сложные технические операции, предусмотренные регламентами.

Фиктивные ремонты и отсутствие контроля

Отдельное беспокойство у россиян вызывает практика фиктивного выполнения работ. У регулятора говорят об отсутствии надлежащих процедур контроля при устранении повторяющихся дефектов и несвоевременных структурных ремонтах.

Ковальский отметил, что особенно опасно это выглядит на фоне снижения допустимого порога нарушений.

Сколько самолетов уже отстранили от полетов

За 2023-2025 годы в России запретили эксплуатацию более 480 воздушных судов, до момента устранения выявленных нарушений.

Параллельно с этим растет количество авиаинцидентов. В прошлом году оно достигло максимума за последние шесть лет, что заставило власти искать экстренные решения.

Проблемы с безопасностью накладываются на стремительное сокращение авиапарка из-за санкций. Россия уже обращалась к другим странам с просьбой предоставить самолеты в аренду для внутренних перевозок.

Ранее мы писали, что Россия продаст Индии "современные" советские самолеты, которые впервые взлетели еще в 1990 году.

Также мы сообщали, что сразу три российских пассажирских самолета за день сломались в воздухе во время полета. В каждом случае на борту были сотни пассажиров.