Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Росія продасть Індії "сучасні" радянські літаки — деталі

Росія продасть Індії "сучасні" радянські літаки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 10:28
Москва знайшла покупця на літаки ІЛ-114 за кордоном
Літак Іл-114-300 з турбогвинтовими двигунами. Фото: Ростех

Російська влада повідомила про попередню угоду з індійською компанією Flamingo Aerospace на постачання шести пасажирських літаків Іл-114-300. Це модернізовані радянські літаки Іл-114, які уперше злетіли ще у 1990 році.

Підписання відбулося на авіасалоні Wings India 2026 у Хайдарабаді, пише Ruavia.

Реклама
Читайте також:

Які літаки продає Росія

Іл-114-300 подається російськими офіційними джерелами як "новий" літак для регіональних перевезень. Формально це дійсно так, бо це оновлена версія Іл з сучасними двигунами та можливістю працювати з коротких смуг і слабо оснащених аеродромів.

Але західні експерти наголошуют, що по факту це глибоко модернізований радянський Іл-114, який уперше злетів ще у 1990 році. Базова модель ніколи не стала масовою: за десятиліття було зібрано близько двох десятків літаків. І якщо комерційного прориву не сталося тоді, то немає й гарантій, що він станеться зараз.

Чому Індія важлива для РФ

Індія є дуже великим і дуже привабливим ринком. Пасажирські перевезення там зростають приблизно на 11% щороку, при цьому мільярдна країна посідає третє місце у світі за обсягами авіатрафіку.

Водночас РФ після початку повномасштабної війни фактично втратила доступ до західних ринків і технологій авіагалузі. Тому в такій ситуації будь-яка зовнішня угода для росіян виглядає як шанс показати, що їх літаки ще купують, тобто це питання іміджу.

Велика конкуренція для росіян

Проблема для росіян в тому, що Делі вже кілька років жорстко просуває політику "Made in India". Це означає пріоритет локального виробництва, передачу технологій і максимальну участь індійських компаній у будь-яких проєктах.

Для російського Іл-114-300 це створює непросту ситуацію, тому без поступок угода може так і залишитися "попередньою". Тим більше, що на індійському ринку вже активно працюють західні виробники з набагато сучаснішими літаками і зрозумілою сервісною підтримкою.

Раніше ми писали, що зимовий шторм "Папороть" повністю паралізував авіасполучення США. Відмінили біля 15 тисяч рейсів, а мільйони пасажирів застрягли у аеропортах на кілька днів

Також ми повідомляли, що відразу три російські пасажирські літаки за день зламалися у повітрі під час польоту. У кожному випадку на борту були сотні пасажирів.

Індія літаки угода Росія авіація
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації