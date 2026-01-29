Москва знайшла покупця на літаки ІЛ-114 за кордоном

Літак Іл-114-300 з турбогвинтовими двигунами. Фото: Ростех

Російська влада повідомила про попередню угоду з індійською компанією Flamingo Aerospace на постачання шести пасажирських літаків Іл-114-300. Це модернізовані радянські літаки Іл-114, які уперше злетіли ще у 1990 році.

Підписання відбулося на авіасалоні Wings India 2026 у Хайдарабаді, пише Ruavia.

Які літаки продає Росія

Іл-114-300 подається російськими офіційними джерелами як "новий" літак для регіональних перевезень. Формально це дійсно так, бо це оновлена версія Іл з сучасними двигунами та можливістю працювати з коротких смуг і слабо оснащених аеродромів.

Але західні експерти наголошуют, що по факту це глибоко модернізований радянський Іл-114, який уперше злетів ще у 1990 році. Базова модель ніколи не стала масовою: за десятиліття було зібрано близько двох десятків літаків. І якщо комерційного прориву не сталося тоді, то немає й гарантій, що він станеться зараз.

Чому Індія важлива для РФ

Індія є дуже великим і дуже привабливим ринком. Пасажирські перевезення там зростають приблизно на 11% щороку, при цьому мільярдна країна посідає третє місце у світі за обсягами авіатрафіку.

Водночас РФ після початку повномасштабної війни фактично втратила доступ до західних ринків і технологій авіагалузі. Тому в такій ситуації будь-яка зовнішня угода для росіян виглядає як шанс показати, що їх літаки ще купують, тобто це питання іміджу.

Велика конкуренція для росіян

Проблема для росіян в тому, що Делі вже кілька років жорстко просуває політику "Made in India". Це означає пріоритет локального виробництва, передачу технологій і максимальну участь індійських компаній у будь-яких проєктах.

Для російського Іл-114-300 це створює непросту ситуацію, тому без поступок угода може так і залишитися "попередньою". Тим більше, що на індійському ринку вже активно працюють західні виробники з набагато сучаснішими літаками і зрозумілою сервісною підтримкою.

