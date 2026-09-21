Літак Wizz Air розвернули на злітній полосі: в чому причина

Літак Wizz Air. Фото: Airport Gdansk

Літак угорської авіакомпанії Wizz Air мав здійснити рейс із Рима до Констанци, проте так і не злетів. Стюардеса помітила нюанс, який загрожував безпеці екіпажу та пасажирів і врятувала життя багатьом людям.

Про це пише Ziarul de Iași, передає Новини.LIVE.

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Інцидент в літаку Wizz Air

Зазначається, що пасажири Wizz Air вже перебували на борту, і літак прямував до злітної смуги, коли стюардеса помітила проблему та негайно повідомила про це екіпаж у кабіні пілотів. З'ясувалось, що бортпровідниця помітила тріщини на ілюмінаторі літака.

Пілот зупинив зліт та прийняв рішення повернути літак у зону технічних перевірок. Таким чином, зліт, спочатку запланований на 06:10, було скасовано. Згодом лоукостер вирішив замінити літак.

Наразі компанія Wizz Air не надала додаткових подробиць щодо причини появи цих тріщин.

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Тріщина в ілюмінаторі літака — це критична несправність, яка за відсутності негайних дій може призвести до катастрофічних наслідків.

Головна небезпека полягає в декомпресії (втраті тиску всередині салону), оскільки на великій висоті тиск за бортом є мізерно малим порівняно з герметичним салоном. Тріщина може призведе до повного руйнування скла.

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