Інцидент у літаку flydubai: що відомо про бійку між пілотами та що каже влада

Літак flydubai. Фото: flydubai/Facebook

Пасажирський літак авіакомпанії flydubai, який прямував з Дубая до Тель-Авіва подав два сигнали тривоги. Один із них означав викрадення.

Про це Times of Israel, передає Новини.LIVE.

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Інцидент у літаку flydubai

Зазначається, що літак приземлився в Саудівській Аравії після бурхливої сутички в кабіні пілотів.

На перших фотографіях, що з’явилися після інциденту на борту літака авіакомпанії flydubai можна помітити пасажира з кров’ю на сорочці.

Також у медіа поширювалась інформація про те, що на борту рейсу Flydubai побилися пілоти росіянин та українець.

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За непідтвердженими даними ізраїльських ЗМІ, другий пілот, громадянин Оману, перебуває під слідством після того, як він нібито, поранив ножем капітана, громадянина ОАЕ, та намагався розбити літак.

Інцидент flydubai. Фото: Times of Israel

Наразі офіційних заяв щодо обставин інциденту від ізраїльської, Саудівської Аравії чи влади ОАЕ не надходило.

Ізраїльські ЗМІ опублікували відео, яке, як стверджується, було знято на борту літака авіакомпанії "Флайдубай" під час його приземлення в Саудівській Аравії. На ньому видно, як пасажири святкують, аплодують і співають, коли літак спускається на посадку після бурхливої сутички в кабіні пілотів.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Поки що не ясно, як ізраїльтяни, які застрягли в Саудівській Аравії, повернуться до Ізраїлю. Проте flydubai заявила, що надішле до аеропорту Табрук інший літак, щоб повернути пасажирів додому.

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Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.