Найбільш незвичайний аеропорт Європи: де розташований та чим унікальний

Салон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Досвідчений пілот побував у одному із найбільш незвичайних аеропортів Європи. Він розповів мандрівникам, чому для пілотів він такий особливий.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Найунікальніший аеропорт Європи

Пілот пояснив, що одне з найпопулярніших міст Чорногорії Тіват розташований у дуже незвичайному місці.

"Адріатика з одного боку, а навколо – гірський рельєф. І саме він багато в чому визначає особливості заходу. Ще за довго до смуги починається найкрасивіша частина. Частину заходу літак виконує між гірськими схилами, і гори залишаються буквально з обох боків", — поділився він.

Пілот додав, що ближче до аеропорту з'являється ще одна особливість — фінальна траєкторія заходу на смугу 32 зміщена приблизно на 20 градусів від осі смуги. Ця смуга не приводить літак прямо на її продовження і після встановлення необхідного візуального контакту з полосою та прольоту спеціальної точки починається фінальний маневр – візуальне довертання на смугу.

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"Тут потрібні точність і плавність довернути літак таким чином, щоб вийти на віз і бути стабілізованим весь час під час посадки", — підкреслив він.

Пілот розповів, що аеропорт Тівату потребує від екіпажу особливої уваги — гірський рельєф навколо аеропорта, мінливий вітер і, можливо, турбулентність.

За його словами, незвичайний не означає небезпечний. Зокрема, для приземлення в таких особливих аеропортах передбачені процедури, обмеження та критерії, тож пасажирам не варто нервувати.

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