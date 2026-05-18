Southwest Airlines змінила правила: деяким пасажирам заборонили польоти в літаках компанії

Southwest Airlines заборонила перевезення андроїдів.

Авіакомпанія Southwest Airlines заборонила перевозити людиноподібних роботів після того, як один із них уперше полетів рейсом компанії з Лас-Вегаса до Далласа. Робот-андроїд на ім’я Стюї сидів біля вікна, пройшов контроль безпеки та навіть спілкувався з пасажирами під час польоту. Але вже через два дні після розголосу перевізник змінив правила через ризики, пов’язані з літій-іонними батареями роботів.

Робот в якості пасажира

Власник робота не здав пристрій у багаж, а купив для нього окреме місце в салоні. Стюї має зріст трохи більше метра та належить компанії The Robot Studio. Для перевезення оформили опцію для крихких речей, якою зазвичай користуються музиканти або пасажири з дорогим обладнанням.

Перед посадкою робот пройшов перевірку TSA, оскільки в ньому була встановлена батарея меншої потужності. На борту він викликав ажіотаж: пасажири фотографували його, ставили запитання, а сам робот відповідав запрограмованим голосом.

Побоювання через акумулятори

З такою проблемою перевізник зіткнувся не лише у випадку зі Стюї. У компанії згадали й інший випадок, коли інший робот-андроїд став причиною майже годинної затримки рейсу через сумніви щодо безпечності батареї. Саме після цього в авіакомпанії вирішили переглянути політику.

Авіакомпанії давно насторожено ставляться до літій-іонних батарей, що встановлені в роботах. У разі перегріву вони можуть спричинити пожежі з виділенням токсичної пари та досягненням надзвичайно високих температур, що дуже ускладнює їх швидке гасіння, тим паче під час польоту.

Власник Стюї з новими правилами не погодився та заявив, що акумулятор робота мало чим відрізняється від батареї звичайного ноутбука. Але після цього польоту авіакомпанія Southwest терміново змінила правила перевезення: відтепер вона забороняє брати не дозволятиме перевозити людиноподібних чи роботів-тварин ні в салоні, ні в багажному відсіку.

Раніше Новини.LIVE писали, що через людиноподібного робота в салоні літака було серйозно затримано рейс у Окленді. Літак понад годину не міг вилетіти через перевірки батареї андроїда та суперечки з авіакомпанією, а інші пасажири вимушені були чекати. Цей випадок став першою в історії затримкою авіарейсу, яку спричинив робот-андроїд.

