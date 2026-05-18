Southwest Airlines изменила правила: некоторым пассажирам запретили полеты в самолетах компании

Southwest Airlines запретила перевозку андроидов.

Авиакомпания Southwest Airlines запретила перевозить человекоподобных роботов после того, как один из них впервые полетел рейсом компании из Лас-Вегаса в Даллас. Робот-андроид по имени Стюи сидел у окна, прошел контроль безопасности и даже общался с пассажирами во время полета. Но уже через два дня после огласки перевозчик изменил правила из-за рисков, связанных с литий-ионными батареями роботов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Робот в качестве пассажира

Владелец робота не сдал устройство в багаж, а купил для него отдельное место в салоне. Стюи имеет рост чуть больше метра и принадлежит компании The Robot Studio. Для перевозки оформили опцию для хрупких вещей, которой обычно пользуются музыканты или пассажиры с дорогим оборудованием.

Перед посадкой робот прошел проверку TSA, поскольку в нем была установлена батарея меньшей мощности. На борту он вызвал ажиотаж: пассажиры фотографировали его, задавали вопросы, а сам робот отвечал запрограммированным голосом.

Опасения из-за аккумуляторов

С такой проблемой перевозчик столкнулся не только в случае со Стюи. В компании вспомнили и другой случай, когда другой робот-андроид стал причиной почти часовой задержки рейса из-за сомнений относительно безопасности батареи. Именно после этого в авиакомпании решили пересмотреть политику.

Авиакомпании давно настороженно относятся к литий-ионным батареям, установленным в роботах. В случае перегрева они могут вызвать пожары с выделением токсичного пара и достижением чрезвычайно высоких температур, что очень затрудняет их быстрое тушение, тем более во время полета.

Владелец Стюи с новыми правилами не согласился и заявил, что аккумулятор робота мало чем отличается от батареи обычного ноутбука. Но после этого полета авиакомпания Southwest срочно изменила правила перевозки: отныне она запрещает брать не будет позволять перевозить человекоподобных или роботов-животных ни в салоне, ни в багажном отсеке.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за человекоподобного робота в салоне самолета был серьезно задержан рейс в Окленде. Самолет более часа не мог вылететь из-за проверки батареи андроида и споров с авиакомпанией, а другие пассажиры вынуждены были ждать. Этот случай стал первой в истории задержкой авиарейса, которую вызвал робот-андроид.

