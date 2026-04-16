Не 64 грн: активисты назвали реальную себестоимость поездки в метро

Дата публикации 16 апреля 2026 15:59
Активисты назвали реальную стоимость поездки в киевском метрополитене
Пассажиры на станции киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Себестоимость поездки в киевском метро может быть значительно ниже, чем заявляют городские власти. Активисты говорят о завышении показателей в документах. И именно эти расчеты уже используют как аргумент для возможного повышения тарифов.

Об этом заявил соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в эфире День.LIVE.

"Раздутые" цифры на бумаге

Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что реальная стоимость перевозки одного пассажира в киевском метрополитене в 2026 году достигла почти 64,53 гривен, а в наземном транспорте — приблизилась к отметке в 37,55 гривен.

Но по данным Александра Гречко, проблема в самой методике подсчета.

"Эта цифра, которую только что озвучивали, это раздутая себестоимость за счет бумажных цифр, например там начисляется дважды амортизация", — пояснил Гречко.

Речь идет о показателях, которые формально существуют в документах, но не отражают реальных затрат. Именно поэтому итоговая сумма выглядит значительно больше. Активисты провели собственный независимый анализ и выяснили, что власть намеренно раздувает показатели, чтобы оправдать будущий ценовой скачок.

Реальная себестоимость проезда

Александр Гречко отмечает, что реальная себестоимость перевозки одного пассажира метрополитеном составляет 26 гривен, а транспортом Киевпастранса — 21 гривну. Эти цифры, по его словам, ближе к фактическим затратам и могут использоваться как ориентир.

Гречко заявил, что такие показатели нужно учитывать перед любым повышением тарифов, иначе последствия могут быть ощутимыми, а пассажиры вообще откажутся от использования транспорта.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему КГГА хочет поднять тариф на проезд в метро. По подсчетам властей, одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Сейчас же киевляне платят за вход в подземку 8 гривен, то есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.

Также Новини.LIVE сообщали, что самая дорогая стоимость одной поездки сейчас наблюдается во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен. В Одессе проезд стоит 20 гривен.

Самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве — от 15 до 18 гривен.

метро проезд цены на билеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
