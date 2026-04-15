Метро в Києві: чому коли заходиш у вагон, відчуваєш сильне тепло

Щодня столичний метрополітен перевозить тисячі пасажир. Його лінії з'єднують промислові та житлові райони із центром міста. Його роботу забезпечують десятки працівників, які піклуються про те, що кияни та гості всюди дістались вчасно

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, чому з під деяких вагонів метрополітену йде тепло і жар, передає Новини.LIVE.

Чому з-під вагона метро йде тепло

Машиніст розповів, що під деякими вагонами в потязі є реостати (реостатна-контакторна частина керування поїздом). Вони створені для керування струмом втягу електродвигунів та перетворення електричної енергії у теплову.

Саме реостати забезпечують плавний пуск рухомого складу та ефективне й плавне гальмування потягів.

"Реостат — це електричний компонент, який дозволяє змінювати опір в колі, регулюючи струм на тягових двигунах. Для плавного запуску поїзда увесь струм направлений на реостати і навпаки, під час гальмування вони будуть забезпечувати плавне та ефективне гальмування потягів", — пояснив машиніст.

Чоловік додав, що від час гальмування тяговий двигун переходить у режим генератора, а вироблена енергія поглинається резисторами. Саме тепло з цих реостатів пасажири відчувають під час посадки на потяг, адже воно йде на двері.

