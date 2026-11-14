Вхід до станції метро "Бокенхаймер Варте". Фото: via Reddit

Станція метро "Бокенхаймер Варте" — це важлива станція метрополітену, розташована на захід від центру німецького Франкфурта. Її важко не помітити, оскільки вхід виглядає як трамвайний вагон, наполовину заглиблений у бетонний тротуар.

Про це пише Atlas Obscura, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальна станція метро "Бокенхаймер Варте"

Станція метро "Бокенхаймер Варте" розташована вздовж вулиці Бокенхаймер Ландштрассе на захід від центру Франкфурта. Вхід до неї знаходиться трохи північніше від Університету імені Гете.

Цікава ідея проєкту входу до станції належить архітектору Збігнєву Петеру Пінінському. У той час місцеві жителі були стурбовані розширенням міської транспортної мережі, і будь-яке нове будівництво супроводжувалося запеклими дебатами та часто зустрічало опір. Тому Пінінський вирішив створити щось таке, що могло б викликати посмішку на обличчях похмурих німців.

Натхненний творчістю бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта, Пінінський спроєктував вхід до метро, що виглядав як старий трамвайний вагон, який врізався у тротуар. Місцева влада дала зелене світло його унікальній ідеї і станцію було відкрито у 1986 році разом із рівнями B та C станції метро.

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Місцеві мешканці й надалі нарікали на постійно розширювану транспортну мережу, але вже було важко було не посміхнутися хоча б трохи, проходячи повз "Бокенхаймер Варте".

Коли у 2001 році станція зазнала значного розширення, вхід можна було б перенести або перепроєктувати. Проте його залишили без змін, і унікальний дизайн "Бокенхаймер Варте" дивує багатьох перехожих та туристів.

Також Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися.