Станція метро "Сольна-Центрум". Фото: /stockholmartwalk.se

Якщо ви вважаєте, що метро — це лише засіб пересування з пункту А до пункту Б, то це не так. Підземка у шведському Стокгольмі по праву вважається найдовшою у світі художньою галереєю. Її стіни є справжніми витворами мистецтва, а одна зі станції вражає тим, що нагадує справжню велетенську печеру.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама

Чим дивує станція метро "Сольна-Центрум" в Стокгольмі

Станція "Сольна-Центрум" розташована на синій лінії метрополітені № 11. Її стіни прикрашені малюнками, що зображують зелений ліс і червоне вечірнє сонце, яке заходить за верхівками дерев.

"Сольна-Центрум" була відкрита в 1975 році разом із першою ділянкою синьої лінії.

Станцію спроєктували художники Карл-Олов Бьорк та Андерс Оберг. Вони спочатку запланували оформити стіни в зелених і червоних тонах, проте завершивши роботу, відчули, що чогось не вистачає, та додали дерева.

Читайте також:

Митці додали деталі, що відображають актуальні проблеми Швеції 1970-х років: вирубування лісів, екологічні проблеми та відтік населення з сільської місцевості. Це мистецтво з метою та глибоким посланням, яке досі знаходить відгук у серцях людей.

Відвідувачі можуть спробувати знайти вставлені сцени серед лісових пейзажів, а також звернути увагу на контраст між червоним заходом сонця та зеленими деревами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташована найвужча станція метро у світі. Після завершення будівництва її приховували протягом року. Станцію звели в рекордний термін — лише за 3 місяці.

Також Новини.LIVE писали про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися.