Ryanair змінив правила реєстрації на рейс: що треба знати пасажирам

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair змінила процедуру онлайн-реєстрації для пасажирів, які не придбали місця заздалегідь. Лоукостер збільшив час для проходження чекіну.

Про це йдеться на сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.

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Ryanair змінив правила чекіну

Зазначається, що відтепер безкоштовна реєстрація на рейс лоукостера відкривається за 72 години до вильоту замість попередніх 24 годин. Зокрема, пасажири зможуть дізнатися про своє випадково призначене місце лише незадовго до вильоту.

Якщо пасажир заздалегідь забронював місце в літаку, він як і раніше зможете пройти онлайн-реєстрацію за 60 днів до дати запланованого вильоту.

Зміни торкнулися лише тих пасажирів, які не оплачують окремі місця в літаку. Для тих, кому місця призначаються у рандомному порядку, чекін відкривається за 72 години до вильоту. Для всіх пасажирів без виключень, як і раніше, реєстрація на рейс закривається за 2 години до вильоту.

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Якщо ви не встигнете вчасно пройти чекін, його можна буде пройти в аеропорту. Проте порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі 55 євро. Проте в такому випадку без доплат зможуть зареєструватися на літак пасажири з тарифами Plus чи Flexi Plus.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат та обрати найкращі місця. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.