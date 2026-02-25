Вчені звернулися до уряду з проханням негайно розпочати ремонт мосту Патона

Стан мосту Патона в Києві критичний. Фото: КМДА, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фахівці виступили з вимогою до уряду якнайшвидше розпочати повну реконструкцію мосту Патона в Києві. Національний комітет України з теоретичної й прикладної механіки надіслав відповідний лист прем’єр-міністерці Юлії Свириденко.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю першого віцепрезидента НАН В'ячеслава Богданов "Віснику НАН України".

Що показало обстеження мосту

Науковець пояснив, що чергове планове обстеження мосту виявило нові небезпечні ознаки у конструкції. З’явилися великі пошкодження та брак, які серйозно знижують безпеку й строк служби споруди загалом і окремих її елементів.

"Залишковий ресурс мосту оцінено як нульовий. Не хотів би лякати людей в і без того важкі часи, але корозія невблаганно роз’їдає цю споруду, і якщо не подбати про неї зараз, то вже років за п’ять може бути запізно", — заявив Богданов.

Міст Патона з'їла корозія

Науковець розповів, що корозія поперечних балок, на яких лежать плити проїжджої частини, охопила майже весь метал. Якщо раніше руйнування розвивалося поступово, то тепер воно переходить у стадію швидкого й непередбачуваного зростання.

"Загроза часткового чи повного руйнування мосту цілком реальна. Особливо небезпечними є корозійні пошкодження несівних елементів — головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок. Фактично, метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, в корозії майже увесь", — попередив вчений.

На думку В'ячеслава Богданова, міст Патону поки що утримується лише завдяки чотирьом основним балкам, що знаходяться в більш-менш пристойному стані.

Ремонту мосту заважають бюрократичні перешкоди

Також він заявив, що Національна академія наук України й Інститут електрозварювання НАН України з 2018 року звертають увагу уряду та київської влади на аварійний стан мосту. Але попри критичну ситуацію зі станом мосту, "Київавтодор" досі не провів тендер на розроблення відповідної проєктно-кошторисної документації.

"Така бюрократична тяганина погіршує технічний стан мосту та підвищує ймовірність виникнення аварійних ситуацій, що може коштувати здоров’я і навіть життя людей. Не кажучи вже про транспортний колапс, який неминуче станеться, якщо міст не почати ремонтувати вже найближчим часом", — наголосив вчений.

