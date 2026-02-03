На трасу М-10 біля Львова чекає велика реконструкція — деталі проєкту

Трирівнева розв'язка. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові готують проєкт великої перебудови західної об’їзної дороги М-10 Львів — Краковець. Він охопить ділянку від Рясне-Руського до вулиці Городоцької й передбачає значні інженерні зміни.

Що планують зробити з дорогою

Служба відновлення й розвитку інфраструктури Львівщини прагне довести трасу до категорії І-Б. Це означає по дві смуги в кожен бік — ширші, зручніші й безпечніші за теперішні.

В результаті буде менше заторів, швидший транзит і зрозуміла схема руху.

Багаторівневі розв’язки стануть головним ноу-хау

На перехресті з трасою М-11 Львів — Шегині проєктують трирівневу розв’язку. Кільце, до якого водії вже звикли, обіцяють зберегти.

Ще дві дворівневі розв’язки з’являться біля залізничного шляхопроводу та мосту через річку.

Оновлять не лише проїжджу частину

Вздовж траси встановлять шумозахисні екрани й облаштують шість зупинок громадського транспорту.

Після завершення робіт дозволена швидкість зросте до 110 км/год. Очыкуэтьс, що щодня трасою їздитимуть майже 47 тисяч автомобілів.

Попереду громадське обговорення

Реалізацію всієї реконструкції розраховують приблизно на п’ять років.

Найближчим кроком буде громадське обговорення. Як зазначають на сайті Львівської міської ради, слухання детального плану території заплановане на 11 лютого 2026 року.

