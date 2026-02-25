Ученые НАН Украины требуют срочно начать ремонт моста Патона

Состояние моста Патона в Киеве критическое. Фото: КГГА, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ученые Национальной академии наук выступили с требованием к правительству как можно быстрее начать полную реконструкцию моста Патона в Киеве. Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике направил соответствующее письмо премьер-министру Юлии Свириденко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью первого вице-президента НАН Вячеслава Богданов "Вестнику НАН Украины".

Что показало обследование моста

Ученый пояснил, что очередное плановое обследование моста выявило новые опасные признаки в конструкции. Появились большие повреждения и брак, которые серьезно снижают безопасность и срок службы сооружения в целом и отдельных его элементов.

"Остаточный ресурс моста оценен как нулевой. Не хотел бы пугать людей в и без того тяжелые времена, но коррозия неумолимо разъедает это сооружение, и если не позаботиться о нем сейчас, то уже лет через пять может быть поздно", — заявил Богданов.

Мост Патона съела коррозия

Ученый рассказал, что коррозия поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, охватила почти весь металл. Если раньше разрушение развивалось постепенно, то теперь оно переходит в стадию быстрого и непредсказуемого роста.

"Угроза частичного или полного разрушения моста вполне реальна. Особенно опасны коррозионные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически, металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, в коррозии почти весь", — предупредил ученый.

По мнению Вячеслава Богданова, мост Патона пока удерживается лишь благодаря четырем основным балкам, находящимся в более-менее приличном состоянии.

Ремонту моста мешают бюрократические препятствия

Также он заявил, что Национальная академия наук Украины и Институт электросварки НАН Украины с 2018 года обращают внимание правительства и киевских властей на аварийное состояние моста. Но несмотря на критическую ситуацию с состоянием моста, "Киевавтодор" до сих пор не провел тендер на разработку соответствующей проектно-сметной документации.

"Такая бюрократическая волокита ухудшает техническое состояние моста и повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций, что может стоить здоровья и даже жизни людей. Не говоря уже о транспортном коллапсе, который неизбежно произойдет, если мост не начать ремонтировать уже в ближайшее время", — подчеркнул ученый.

