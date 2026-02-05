Де розташовано найстаріше метро у світі

Вагони лондонського метро. Фото: London.co.uk

Метро вже давно є звичайним видом транспорту у великих містах. Важко уявити, але перша підземна залізниця з’явилася ще у XIX столітті, до винаходу автомобілів, літаків і телебачення.

Історія метрополітенів почалася у Великій Британії, пише 24 канал.

Де з’явилося перше метро

Лондонський метрополітен є найстарішим у світі. Його відкрили 10 січня 1863-го, і в цьому році йому виповнилося 163 роки.

На початку в Лондоні побудували тільки одну лінію, яка з’єднувала райони Паддінгтон і Фаррінгдон. Тоді майбутній лондонський метрополітен називався "Столична залізниця" і мав довжину лише близько шести кілометрів.

Навіщо Лондону знадобилося метро

Потреба в підземному транспорті виникла через затори, які створювали кінні екіпажі. Місто росло швидко, а дороги не витримували потоку людей і вантажів.

Перша лінія з’єднала два великі залізничні вокзали і спростила пересування містом.

Яким є лондонське метро сьогодні

Зараз лондонський метрополітен є одним із найбільших у світі.

У нього 272 станції та 11 ліній, а загальна довжина колій досягає 402 кілометри. Тобто з однієї короткої лінії за півтора століття утворилася величезна транспортна система, без якої тепер просто неможливо уявити життя Лондона.

