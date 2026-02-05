Где расположено самое старое метро в мире

Вагоны лондонского метро. Фото: London.co.uk

Метро уже давно является обычным видом транспорта в крупных городах. Трудно представить, но первая подземная железная дорога появилась еще в XIX веке, до изобретения автомобилей, самолетов и телевидения.

История метрополитенов началась в Великобритании, пишет 24 канал.

Где появилось первое метро

Лондонский метрополитен является старейшим в мире. Его открыли 10 января 1863-го, и в этом году ему исполнилось 163 года.

В начале в Лондоне построили только одну линию, которая соединяла районы Паддингтон и Фаррингдон. Тогда будущий лондонский метрополитен назывался "Столичная железная дорога" и имел длину всего около шести километров.

Зачем Лондону понадобилось метро

Потребность в подземном транспорте возникла из-за пробок, которые создавали конные экипажи. Город рос быстро, а дороги не выдерживали потока людей и грузов.

Первая линия соединила два крупных железнодорожных вокзала и упростила передвижение по городу.

Каково лондонское метро сегодня

Сейчас лондонский метрополитен является одним из крупнейших в мире.

У него 272 станции и 11 линий, а общая длина путей достигает 402 километра. То есть, из одной короткой линии за полтора века образовалась огромная транспортная система, без которой теперь просто невозможно представить жизнь Лондона.

