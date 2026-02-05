Видео
Самое старое метро в мире — где оно расположено и чем известно

Самое старое метро в мире — где оно расположено и чем известно

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 07:29
Где расположено самое старое метро в мире
Вагоны лондонского метро. Фото: London.co.uk

Метро уже давно является обычным видом транспорта в крупных городах. Трудно представить, но первая подземная железная дорога появилась еще в XIX веке, до изобретения автомобилей, самолетов и телевидения.

История метрополитенов началась в Великобритании, пишет 24 канал.

Лондонский метрополитен является старейшим в мире. Его открыли 10 января 1863-го, и в этом году ему исполнилось 163 года.

В начале в Лондоне построили только одну линию, которая соединяла районы Паддингтон и Фаррингдон. Тогда будущий лондонский метрополитен назывался "Столичная железная дорога" и имел длину всего около шести километров.

Зачем Лондону понадобилось метро

Потребность в подземном транспорте возникла из-за пробок, которые создавали конные экипажи. Город рос быстро, а дороги не выдерживали потока людей и грузов.

Первая линия соединила два крупных железнодорожных вокзала и упростила передвижение по городу.

Каково лондонское метро сегодня

Сейчас лондонский метрополитен является одним из крупнейших в мире.

У него 272 станции и 11 линий, а общая длина путей достигает 402 километра. То есть, из одной короткой линии за полтора века образовалась огромная транспортная система, без которой теперь просто невозможно представить жизнь Лондона.

метро история Лондон Минтранспорта метрополитен
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
