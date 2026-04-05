Самый быстрый бизнес-джет Европы: Bombardier начал летать по Европе

Самолет Bombardier Global 8000 в небе. Фото: Bombardier

Европейское авиационное агентство EASA выдало сертификат на полеты самолета Bombardier Global 8000. Самый быстрый среди гражданских реактивных машин современности получил официальное одобрение для коммерческих рейсов над территорией Европы. Подобных скоростей в небе европейский континент не встречал со времен вывода из эксплуатации самолетов Concorde.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Hispaviacion.

Самый быстрый самолет современности

Сертификация в ЕС завершила длительную процедуру. Канада и США одобрили самолет раньше, поэтому компания Bombardier теперь поставляет Global 8000 европейским владельцам без задержек.

Global 8000 поддерживает крейсерскую скорость 0,95 Маха, то есть примерно 1 180 км/ч. Для пассажирского рейса это почти технический предел. Сейчас ни один сертифицированный лайнер в мире не способен на подобное.

Дальность полета достигает 8 000 морских миль, это почти 15 тысяч километров без посадки. Теперь есть возможность без пересадки долететь из Европы в Австралию или из Южной Америки в Восточную Азию.

Читайте также:

Bombardier Global 8000 уже в небе

NetJets, крупнейший в мире оператор частных самолетов, укрепил свое лидерство в секторе деловой авиации, приняв на вооружение свой первый Bombardier Global 8000. Этот стратегический шаг не только расширяет его уже большой флот, но и официально представляет самый быстрый в мире бизнес-джет на рынке бизнес-авиации.

Салон разделен на четыре отдельные зоны, предусмотрена полноразмерная кровать, просторная кухня, санузел с иллюминатором. Пассажиры имеют доступ к багажному отсеку во время полета.

Дальность полета и комфорт

Кроме скорости, самолет предлагает дальность полета 14 800 км, что позволяет осуществлять прямые рейсы, такие как Дубай-Нью-Йорк или Сидней-Лос-Анджелес.

Внутри комфорт также не имеет себе равных:

внутри самолета поддерживается самое низкое в отрасли давление, что значительно снижает усталость пассажиров;

четырехзонная конфигурация: это единственный бизнес-джет с четырьмя отдельными местами для сидения, вмещающие до 19 пассажиров;

системы очистки воздуха и усовершенствованное циркадное освещение для борьбы с часовыми поясами.

