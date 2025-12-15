Схеми шахрайства таксистів за кордоном — як не переплачувати

Туристка замовляє таксі. Фото: freepik.com

На багатьох курортах таксисти нерідко дурять мандрівників. Експерти проаналізували коментарі в соцмережі Reddit, щоб скласти список найпопулярніших у світі країн, де найчастіше трапляються випадки шахрайства. Користувачі також розкрили популярні схеми обману водіїв.

Не вмикають лічильник

У туристичних локаціях та пізно вночі ризик переплатити в рази зростає — мандрівники сідають у таксі без лічильника або не вивчають місцеві тарифи перед поїздкою. Завжди узгоджуйте з водієм вартість поїздки до того, як сядете в авто.

Маніпуляції з багажем

У дуже жвавих районах деякі таксисти користуються хаосом — вони можуть завантажити ваші речі у багажник, щоб підштовхнути вас сісти в авто. Намагайтеся зберігати спокій і тримайте одну руку на валізі, поки домовляєтесь про ціну на поїздку.

Несправність карткового термінала

Таксисти на популярних курортах брешуть, що термінал для оплати карткою не працює. Так вони можуть округлити суму поїздки, або візьмуть більшу плату, ніж повинні. Чесний водій повинен дозволити вам піти до найближчого банкомату, щоб зняти потрібну суму готівки, якщо у нього немає здачі, і надати квитанцію, навіть якщо ви платите готівкою.

Довгий маршрут

Іноді водії прокладають довгий маршрут — уникають швидкісних доріг та пропускають повороти, щоб збільшити вартість поїздки. Відстежуйте свій маршрут за допомогою GPS, проте пам'ятайте, що помилки трапляються — будьте ввічливі й просто запитайте водія, якщо вважаєте, що він поїхав не тим шляхом.

Експерти підрахували кількість коментарів щодо шахрайства таксистів на гілках Reddit:

Туреччина — 4 224 коментарі; Індія — 2 301 коментар; Таїланд — 2 169 коментарів; В’єтнам — 1 741 коментар; Єгипет — 1 715 коментарів; Австралія — 1 598 коментарів; Мексика — 1 367 коментарів; Марокко — 1 329 коментарів; США — 1 283 коментарі; Канада — 995 коментарів; Франція — 957 коментарів; Колумбія — 924 коментарі; Філіппіни — 840 коментарів Італія — 832 коментарі; Норвегія — 799 коментарів.

