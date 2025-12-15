Схемы мошенничества таксистов за рубежом — как не переплачивать

Туристка заказывает такси. Фото: freepik.com

На многих курортах таксисты нередко обманывают путешественников. Эксперты проанализировали комментарии в соцсети Reddit, чтобы составить список самых популярных в мире стран, где чаще всего случаются случаи мошенничества. Пользователи также раскрыли популярные схемы обмана водителей.

Не включают счетчик

В туристических локациях и поздно ночью риск переплатить в разы возрастает — путешественники садятся в такси без счетчика или не изучают местные тарифы перед поездкой. Всегда согласовывайте с водителем стоимость поездки до того, как сядете в авто.

Манипуляции с багажом

В очень оживленных районах некоторые таксисты пользуются хаосом — они могут загрузить ваши вещи в багажник, чтобы подтолкнуть вас сесть в авто. Старайтесь сохранять спокойствие и держите одну руку на чемодане, пока договариваетесь о цене на поездку.

Неисправность карточного терминала

Таксисты на популярных курортах врут, что терминал для оплаты картой не работает. Так они могут округлить сумму поездки, или возьмут большую плату, чем должны. Честный водитель должен позволить вам пойти к ближайшему банкомату, чтобы снять нужную сумму наличных, если у него нет сдачи, и предоставить квитанцию, даже если вы платите наличными.

Длинный маршрут

Иногда водители прокладывают длинный маршрут — избегают скоростных дорог и пропускают повороты, чтобы увеличить стоимость поездки. Отслеживайте свой маршрут с помощью GPS, однако помните, что ошибки случаются — будьте вежливы и просто спросите водителя, если считаете, что он поехал не тем путем.

Эксперты подсчитали количество комментариев о мошенничестве таксистов на ветках Reddit:

Турция — 4 224 комментария; Индия — 2 301 комментарий; Таиланд — 2 169 комментариев; Вьетнам — 1 741 комментарий; Египет — 1 715 комментариев; Австралия — 1 598 комментариев; Мексика — 1 367 комментариев; Марокко — 1 329 комментариев; США — 1 283 комментария; Канада — 995 комментариев; Франция — 957 комментариев; Колумбия — 924 комментария; Филиппины — 840 комментариев Италия — 832 комментария; Норвегия — 799 комментариев.

