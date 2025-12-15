Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Хитрые схемы таксистов за границей — как не попасть на крючок

Хитрые схемы таксистов за границей — как не попасть на крючок

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 15:39
Схемы мошенничества таксистов за рубежом — как не переплачивать
Туристка заказывает такси. Фото: freepik.com

На многих курортах таксисты нередко обманывают путешественников. Эксперты проанализировали комментарии в соцсети Reddit, чтобы составить список самых популярных в мире стран, где чаще всего случаются случаи мошенничества. Пользователи также раскрыли популярные схемы обмана водителей.

Об этом пишет The Independent.

Реклама
Читайте также:

Не включают счетчик

В туристических локациях и поздно ночью риск переплатить в разы возрастает — путешественники садятся в такси без счетчика или не изучают местные тарифы перед поездкой. Всегда согласовывайте с водителем стоимость поездки до того, как сядете в авто.

Манипуляции с багажом

В очень оживленных районах некоторые таксисты пользуются хаосом — они могут загрузить ваши вещи в багажник, чтобы подтолкнуть вас сесть в авто. Старайтесь сохранять спокойствие и держите одну руку на чемодане, пока договариваетесь о цене на поездку.

Неисправность карточного терминала

Таксисты на популярных курортах врут, что терминал для оплаты картой не работает. Так они могут округлить сумму поездки, или возьмут большую плату, чем должны. Честный водитель должен позволить вам пойти к ближайшему банкомату, чтобы снять нужную сумму наличных, если у него нет сдачи, и предоставить квитанцию, даже если вы платите наличными.

Длинный маршрут

Иногда водители прокладывают длинный маршрут — избегают скоростных дорог и пропускают повороты, чтобы увеличить стоимость поездки. Отслеживайте свой маршрут с помощью GPS, однако помните, что ошибки случаются — будьте вежливы и просто спросите водителя, если считаете, что он поехал не тем путем.

Эксперты подсчитали количество комментариев о мошенничестве таксистов на ветках Reddit:

  1. Турция — 4 224 комментария;
  2. Индия — 2 301 комментарий;
  3. Таиланд — 2 169 комментариев;
  4. Вьетнам — 1 741 комментарий;
  5. Египет — 1 715 комментариев;
  6. Австралия — 1 598 комментариев;
  7. Мексика — 1 367 комментариев;
  8. Марокко — 1 329 комментариев;
  9. США — 1 283 комментария;
  10. Канада — 995 комментариев;
  11. Франция — 957 комментариев;
  12. Колумбия — 924 комментария;
  13. Филиппины — 840 комментариев
  14. Италия — 832 комментария;
  15. Норвегия — 799 комментариев.

Ранее мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Также мы писали о правилах пересечения границы Украина-Словакия в декабре 2025 года, а также графике работы автомобильных пунктов пропуска.

такси мошенничество советы заграница жертва
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации